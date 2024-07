$WIF dispara 54% e volta para o top 50 – Token P2E $PLAY pode ser o próximo Alpha Dog

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

DogWifHat ($WIF) disparou 54% , reentrando no top 50 criptomoedas com um valor de mercado de US$ 2,3 bilhões.

, reentrando no top 50 criptomoedas com um valor de mercado de US$ 2,3 bilhões. Apesar do declínio geral no valor de mercado das meme coins, moedas Solana como $WIF, $BONK e $POPCAT contrariaram a tendência com um aumento diário de 6%.

A moeda P2E PlayDoge ($PLAY) pode ser a próxima grande moeda temática do Doge. Ela ultrapassou o marco de US$ 5,7 milhões na pré-venda e oferece utilidade forte além de seu apelo como meme.

A meme coin baseada em Solana $WIF voltou para a lista das top 50 criptomoedas após um aumento semanal de 54%. Fechando a semana ao preço de US$ 2,39, $WIF, e ocupando a 43ª posição com um valor de mercado de US$ 2,3 bilhões.

Outro token inspirado em Shiba Inu, Bonk ($BONK), recentemente superou $WIF em valor de mercado, garantindo a 4ª posição entre as principais meme coins, mas desde então caiu para a 5ª.

$WIF ainda está longe de seu pico anterior de US$ 4,85, mas o sentimento positivo do mercado e a análise técnica sugerem que uma recuperação está em andamento.

Enquanto isso, novas meme coins temáticas de cachorro estão ganhando força. $PLAY, um token em pré-venda Doge-virou-Tamagotchi, arrecadou quase US$ 6 milhões e mostra forte potencial para repetir o sucesso de $WIF.

$WIF pode atingir um novo topo histórico?

Apesar de uma queda inicial abaixo do preço de listagem, $WIF trouxe mais de 7.000% de ganhos para os investidores que viram a queda como uma oportunidade de compra, atingindo US$ 4,85 em março de 2024.

Desde então, $WIF tem lutado para se recuperar para US$ 4, caindo abaixo de US$ 2 na maior parte de julho antes de disparar 54% esta semana.

Tanto as Médias Móveis Simples de 50 quanto de 200 dias indicam uma tendência de alta, com o Índice de Força Relativa neutro sugerindo que uma correção é improvável no futuro próximo.

Com base nas projeções de preço, $WIF poderia atingir US$ 3,50 até o final de julho. Se mantiver sua trajetória ascendente, pode atingir um novo recorde histórico de US$ 5,85 em agosto.

O crescimento explosivo de $WIF contraria o declínio geral do valor de mercado das meme coins (-2,96% nos últimos dias). No entanto, as meme coins Solana estão se saindo bem, exibindo um aumento diário de 6%.

Além disso, nove das dez principais moedas temáticas de cachorro tiveram aumentos substanciais na semana passada. Parece que a mania das meme coins não acabou, e Shiba Inus lidera a carga, seguida por sapos $PEPE (+33,6%), $BRETT (+18,3%) e $PEPECOIN (+31,7%).

Renascimento das meme coins – Investidores buscam utilidade

Enquanto cães e sapos lutam pela dominância na arena dos memes, $PLAY ultrapassa o marco de US$ 5,7 milhões na pré-venda.

Combinando o apelo do Doge com a gamificação, a moeda P2E $PLAY busca oferecer valor de longo prazo aos seus detentores, ao contrário da maioria das meme coins que dependem apenas do hype.

O projeto aproveita a nostalgia dos anos 90, apresentando uma versão moderna do clássico jogo Tamagotchi. Agora, você pode ganhar dinheiro real alimentando, treinando e brincando com seu animal de estimação digital.

No entanto, essa não é a única utilidade de $PLAY. Investidores iniciais podem apostar seus tokens com um APY de 84% no Ethereum ou 71% no BNB Chain para ganhar recompensas passivas e maximizar os retornos após a listagem.

Atualmente vendida por US$ 0,0052 por token, $PLAY tem o potencial de atingir US$ 0,026 até o final do ano, traduzindo-se em um ganho de 400% para seus detentores.

$PLAY está se aproximando rapidamente de sua meta de arrecadação de US$ 24 milhões. Além disso, a maior parte dos quais será destinada ao desenvolvimento e marketing do jogo para impulsionar a adoção.

Para comprar $PLAY na pré-venda, visite o site oficial. Em seguida, conecte sua carteira, escolha a rede (Ethereum ou BNB Chain), insira o número de tokens que deseja comprar e confirme a transação.

Considerações finais

O aumento de preço de $WIF dá esperança de que os dias dourados não acabaram para as meme coins. No entanto, novas pré-vendas como $PLAY destacam uma mudança para projetos de memes orientados pela utilidade. Ou seja, que podem trazer retornos de longo prazo para seus investidores.