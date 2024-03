WIF está fazendo milionários – Conheça 5 outras criptomoedas com potencial de 100x

Destaque entre as criptomoedas com potencial, a memecoin Dogwifhat (WIF) alcançou grande marco neste mês de março de 2024. Só para ilustrar esse fato, podemos mencionar o artigo que o site da revista de negócios Forbes publicou sobre a memecoin. Segundo o texto, o ativo alcançara US$ 2,5 bilhões de dólares de valorização de mercado.

Assim sendo, Dogwifhat tornara-se a quinquagésima primeira criptomoeda em valorização de mercado. Decerto, não é nada mau para um ativo cujo lançamento ocorrera há cerca de três meses e que teve como inspiração o meme de um Shiba com um gorro. Esse meme ganhou fama em 2019, quando atletas de esportes eletrônicos passaram a postá-lo no Twitter.

Desde que foi lançada, a memecoin WIF foi ganhando valor gradativamente até sua cotação finalmente disparar neste mês. Quando concluímos este texto, a cotação de WIF estava 13 vezes maior do que no primeiro dia de 2024. Ou seja, no ano, a cotação de WIF subiu mais de 1000%.

Neste artigo, trataremos de outras criptomoedas que julgamos capazes de uma trajetória de valorização parecida com a do WIF.

🚀 Buscando a próxima cripto 100x?

Veja as nossas sugestões de investimento em pré-vendas

Dogecoin 20 (DOGE20)

O Dogecoin20 tem como sua principal inspiração o Dogecoin, a memecoin original. No entanto, há algumas diferenças importantes entre o Dogecoin20 e a sua inspiradora, o que deixa ainda mais evidente que o DOGE20 é uma das criptomoedas com potencial do momento.

Uma dessas diferenças é o mecanismo de consenso. Enquanto o Dogecoin usa o modelo Proof-of-Work, energeticamente dispendioso, o Dogecoin20 usa o modelo Proof-of-Stake, menos danoso ao Meio Ambiente. Tal diferença pode apelar à crescente consciência ecológica da comunidade cripto.

Outra diferença diz respeito ao suprimento de tokens, pois o suprimento de Dogecoin é infinito, mas o de Dogecoin20 é limitado. Em outras palavras, há uma restrição ao suprimento da memecoin, o que cria escassez e retira um dos empecilhos à valorização do ativo.

A pré-venda do Dogecoin 20 vem despertando grande interesse entre os investidores. Ela está organizada de forma que o preço do ativo suba a cada um dos estágios subsequentes. Assim sendo, quanto mais cedo o interessado em comprar o ativo na pré-venda o fizer, menos pagará.

Inegavelmente, a possibilidade de realização de obtenção de renda passiva com a realização de staking de tokens de Dogecoin20 deverá ser um dos maiores atrativos dessa criptomoeda.

A versão em português do site de Dogecoin20 está disponível AQUI!

Smog ($SMOG)

Smog é uma memecoin com temática de fantasia. Por isso, usa como mascote um dragão. Por acreditar que tal modelo é inevitavelmente injusto, a equipe do Smog resolveu evitar a realização de uma pré-venda tradicional.

Segundo o site do projeto, o Smog terá o maior airdrop da história. Os interessados podem verificar em https://zealy.io/cw/smogtokenairdrop/questboard como somar pontos para participarem dele.

Além disso, outra forma de recompensar os participantes do ecossistema Smog é com renda passiva proveniente da realização de staking com a memecoin. Segundo a equipe do projeto, a realização de staking com Smog está rendendo mais de 40% ao ano em tokens de $SMOG. Ademais, essa atividade vale pontos para o airdrop.

A versão em português do site do projeto está disponível AQUI!

5th Scape ($5SCAPE)

A criptomoeda 5th Scape token, que está em pré-venda, foi criada com o intuito de ser o token de utilidade do ecossistema de realidade de mesmo nome, o qual se encontra em processo de desenvolvimento.

Segundo a equipe do projeto, os detentores de 5th Scape poderão usar a criptomoeda para pagar por assinaturas de games do ecossistema e por equipamentos de realidade virtual. Como este é um setor que promete muito nos próximos meses e anos, o 5th Scape desponta como uma das melhores criptomoedas com potencial.

Aliás, será também possível obter com 5th Scape benefícios tais como descontos, acesso gratuito a versões básicas de games e acesso prévio a novos conteúdos. A versão em português do site do projeto está disponível AQUI!

eTukTuk ($TUK)

A criptomoeda $TUK é um token do tipo BEP-20 e opera na rede BNB Smart Chain. Ela foi criada com o intuito de servir de token de utilidade ao ecossistema eTukTuk, o qual, segundo sua equipe, pode revolucionar os transportes.

Esse ecossistema trata da construção de infraestrutura de recarga para veículos elétricos, pois, assim, poderá reduzir o impacto ambiental negativo dos transportes, a começar pelos países subdesenvolvidos.

Afinal, o lançamento de gases do efeito estufa por veículos movidos a combustíveis fósseis é uma das principais causas da Mudança Climática e da degradação da qualidade do ar.

O suprimento de eTukTuk tem como limite um teto de 2 bilhões de tokens. Um de seus atrativos é a possibilidade de realização de staking com os tokens da criptomoeda para obtenção de renda passiva. Quando terminamos este artigo, o rendimento do staking de $TUK era de 110% ao ano (em tokens da criptomoeda).

Além disso, $TUK serve de meio de acesso ao ecossistema de que será token de utilidade, em especial para aqueles que não têm acesso a serviços financeiros convencionais. Como a equipe de eTukTuk planeja começar a expansão de seu ecossistema por países subdesenvolvidos, essa consideração é especialmente importante.

A versão em português do site do projeto está disponível AQUI!

Oasis Network (ROSE)

Oasis Network (ROSE) é uma rede blockchain criada com o intuito de eliminar um dos principais obstáculos à adoção desta tecnologia: a falta de privacidade.

Por isso, foi construída desde o início com o princípio de confidencialidade em mente. Além disso, ela é ágil e de baixo custo de transações. Ela faz uso do modelo Proof of Stake de consenso.

O token de utilidade de Oasis Network tem o mesmo nome e usa o símbolo ROSE. Seu suprimento pode chegar a no máximo 10 bilhões de tokens, cerca de metade dos quais já foram emitidos. Assim, a escassez resultante pode contribuir para a valorização do ativo.

É provável que à medida que as finanças descentralizadas ganham importância e a consciência da necessidade de proteção de dados cresce, o ROSE ganhe relevância no mercado de criptomoedas.

Criptomoedas com potencial – Conclusão

Como vimos acima, o WIF teve grande valorização neste ano, multiplicando várias vezes o investimento de quem soube se posicionar adequadamente. Acreditamos que as demais criptomoedas com potencial que discutimos neste texto também apresentem boas chances de valorização.

No entanto, não podemos deixar de advertir que qualquer decisão de investimento deve ter como base bastante pesquisa e cuidadosa análise dos dados relevantes. Afinal, devem ser levados em conta os riscos, alguns deles inerentes ao ato de investir, os usos alternativos dos recursos e os interesses e as necessidades específicas do investidor.