XRP se destaca como um dos ativos mais negociados da OTC

O XRP tem visto uma crescente adoção institucional à medida que mais empresas mergulham no mundo das criptomoedas. Na última semana, o XRP emergiu entre os ativos mais negociados na Ascent, a nova plataforma de negociação OTC (Over-the-Counter) na Uphold.

O Chefe de Pesquisa da Uphold e Fundador da Alpine Blockchain Consultants, Dr. Martin Hiesboeck, revelou o impulso para o investimento institucional em XRP.

A princípio, o Dr. Hiesboeck expôs a nova tendência em uma revisão semanal das tendências críticas da semana passada na Ascent. Em seguida, o pesquisador listou alguns dos principais ativos de criptomoedas negociados na plataforma Ascent da Uphold entre 4 e 11 de novembro.

Isso inclui XRP, Bitcoin (BTC), XDC Network (XDC) e Chainlink (LINK).

🚨 Update from @UpholdInc institutional:

The top traded assets on Uphold Ascent this week (Nov 4 – 11) were $BTC, $XRP, $KAS, $LINK, and $XDC.

We listed $TIA on Uphold Wallet and enabled for trading on Ascent. Celestia is a modular data availability network that securely… pic.twitter.com/eOaktVF2Rw

— Dr Martin Hiesboeck (@MHiesboeck) November 12, 2023