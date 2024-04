28 funcionários do Google demitidos por protestar contra o contrato israelense da empresa

O Google demitiu 28 pessoas depois de realizarem protestos em suas localidades de Nova York e Sunnydale (Califórnia).

9 dos demitidos também foram presos por invasão de propriedade.

O protesto foi organizado por um grupo chamado ‘No Tech For Apartheid’. Eles chamaram a demissão dos funcionários de “Retaliação” e “Discriminação”.

No entanto, o Google mantém-se firme na sua decisão e afirmou que os funcionários violaram diversas políticas da empresa.

O Google demitiu 28 funcionários por protestarem contra o contrato de US$ 1,2 bilhão da empresa com o governo e militares israelenses.

O contrato, também chamado de Projeto Nimbus, é uma colaboração conjunta entre Amazon e Google para fornecer serviços de nuvem e Inteligência Artificial para Israel. No entanto, alguns funcionários do Google não ficaram satisfeitos com o acordo.

Funcionários do Google não concordaram com contrato e protestaram

Depois que a notícia do contrato se tornou pública, os funcionários realizaram protestos nos escritórios do Google em Nova York e Sunnyvale.

De acordo com uma postagem compartilhada no X, alguns funcionários (parte do grupo ‘No Tech for Apartheid’ ) em Sunnyvale marcharam até o escritório do CEO do Google Cloud, Thomas Kurian, e fizeram uma manifestação silenciosa de 10 horas com cartazes que diziam ‘Não Mais genocídio com fins lucrativos” e “Apoiamos os Googlers palestinos, árabes e muçulmanos”.

Aparentemente, os protestos também tinham como objetivo abordar a deterioração da saúde mental dos trabalhadores do Google que não podiam trabalhar em projetos que, de certa forma, apoiavam um “genocídio em massa”. Protestos semelhantes também ocorreram no escritório da empresa em Nova Iorque.

Como resultado disso, nove dos envolvidos acabaram presos por acusações de invasão de propriedade. Um funcionário que também faz parte do grupo No Tech For Apartheid disse que após a prisão, alguns funcionários, mesmo aqueles que não estavam diretamente envolvidos na manifestação, receberam uma mensagem da empresa informando que foram afastados.

Então, na noite de quarta-feira (17 de abril), alguns deles receberam a informação de que estavam dispensados, também conhecidos como demitidos.

O que o Google tem a dizer sobre as prisões?

O Google está confiante em sua decisão de demitir os 28 funcionários. Dirigindo-se ao grupo, um porta-voz do Google disse:

‘Esses protestos fizeram parte de uma campanha de longa data de um grupo de organizações e pessoas que em grande parte não trabalham no Google.’

A empresa classificou o comportamento dos funcionários como perturbador e os acusou de violar diversas políticas da empresa.

Para contextualizar, o Google disse que o protesto impediu que outros funcionários continuassem seu dia de trabalho – alguns nem sequer conseguiam acessar as instalações.

Além disso, quando os manifestantes foram convidados a sair, eles se recusaram. Foi então que a empresa finalmente teve que chamar as autoridades para “garantir a segurança do escritório”.

Apesar do grupo acusar a empresa de retaliação, o Google afirma que apenas seguiu o procedimento adequado e continuará investigando o assunto e tomando as medidas necessárias.

Sobre o contrato do Google com Israel

O contrato remonta a 2021, quando o Google passou a fornecer serviços de nuvem pública a Israel, para que pudesse enfrentar os desafios do setor público.

Embora mesmo naquela época a mudança não tenha sido bem recebida por alguns funcionários ativistas, tudo estava bem até que surgiu uma reportagem da Time Magazine dizendo que o Ministério da Defesa de Israel é cliente do Google Cloud.

O relatório também afirma que o Ministério da Defesa tem seus próprios pontos de entrada para uma infraestrutura de computação apoiada pelo Google, onde podem armazenar dados e acessar seus serviços de IA.

Também houve rumores de que o ministério está em negociações com o Google para expandir os seus serviços em nuvem. Foi isto que irritou o grupo de protesto – além do fato da empresa aparentemente ter começado a oferecer mais serviços ao ministério depois do início da guerra.

Em resposta a estas alegações, um representante do Google disse que a sua relação com Israel é semelhante à que tem com outros governos. E o trabalho que faz para o governo não é altamente confidencial e certamente não tem nada a ver com a guerra.

Segundo o Google, está simplesmente oferecendo nuvens comerciais ao governo para executar cargas de trabalho. A empresa também disse que oferece serviços semelhantes a vários governos – e que apenas os ministérios que concordam com os seus Termos de Serviço e Política de Uso Aceitável têm permissão para usá-lo.

O que os manifestantes têm a dizer sobre a demissão?

A demissão abrupta de 28 funcionários não agradou ao grupo de protesto, que a chamou de retaliação do Google. Eles também disseram que os funcionários da empresa têm o direito de participar de protestos pacíficos.

Além disso, publicaram uma declaração conjunta no Medium que diz que o Google valorizou mais o seu contrato de US$ 1,2 bilhões de dólares do que o bem-estar dos seus funcionários. Ademais, afirmaram que tudo o que a empresa disse até agora sobre este incidente – às pessoas, à mídia e ao funcionários – é uma mentira completa.

As 3 principais declarações dos manifestantes