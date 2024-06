A FTC encaminha reclamação contra o TikTok ao DOJ por violação das leis de privacidade infantil

Na terça-feira (18 de junho), a FTC encaminhou ao DOJ uma reclamação contra o TikTok e sua controladora, a ByteDance.

Esta reclamação é sobre o TikTok supostamente violando a Lei da FTC e a Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças (COPPA).

O TikTok negou esta alegação e expressou seu desapontamento com o fato de o FTC seguir o discurso jurídico. Ainda mais porque a dupla já estava em negociações há mais de um ano para resolver essas preocupações.

A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC) encaminhou uma reclamação contra o TikTok ao Departamento de Justiça americano (DOJ). A ação, que também cita a ByteDance (empresa dona do TikTok) se deu pelo app supostamente violar a privacidade de crianças.

Falando sobre a denúncia, a FTC disse que durante a investigação encontrou razões para acreditar que a empresa já está violando a Lei do FTC e a Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças (COPPA), ou então está prestes a fazê-lo.

A FTC também acrescentou que, embora normalmente não anuncie quando encaminha uma reclamação ao DOJ, considera que desta vez foi do interesse público fazer este anúncio.

Nota: A COPPA aplica-se a todos os serviços online que operam nos EUA e rege a forma como lidam com dados de crianças, ou seja, utilizadores com menos de 13 anos. A Lei FTC, por outro lado, trata de “atos ou práticas injustas, ou enganosas” por parte de empresas.

Quando questionado sobre um comentário, um porta-voz do DOJ disse que não poderia revelar o conteúdo da referência. Acrescentaram ainda que antes do encaminhamento, o DOJ consultou a FTC sobre este assunto e continuará em negociações até que a questão seja totalmente resolvida.

O que o TikTok tem a dizer em resposta?

Um porta-voz do TikTok disse que a empresa está extremamente decepcionada com a decisão da FTC.

A decepção ocorre principalmente porque o TikTok trabalha com a FTC há mais de um ano, tentando resolver todas as suas preocupações. A FTC, de repente, seguir o caminho legal em vez de continuar com a colaboração é perturbadora para o TikTok.

No entanto, é importante notar que em fevereiro deste ano, a UE lançou uma investigação formal sobre o TikTok para verificar se as suas medidas de segurança são suficientes para proteger os menores.

Mais pressão dos EUA para o TikTok

O momento desta reclamação da FTC ao DOJ não poderia ter sido pior para o TikTok. Isso porque a empresa já enfrenta uma pressão crescente do governo dos EUA para cortar relações com a sua empresa-mãe, a ByteDance, ou correr o risco de ser banida nos EUA.

Em abril deste ano, o presidente Joe Biden assinou um projeto de lei que dava à ByteDance um ano para vender o TikTok a uma empresa não chinesa. Isso inclui nove meses de tempo fixo e uma extensão adicional de três meses se o presidente considerar que a ByteDance fez progresso sério e suficiente em direção à venda.

O TikTok está sendo banido para eliminar a influência chinesa sobre os dados dos cidadãos norte-americanos. Em palavras simples, o governo dos EUA está preocupado com a possibilidade de o governo chinês usar o TikTok para espionar os EUA.

Embora a ByteDance tenha garantido que tal coisa nunca aconteceria, o projeto ainda foi aprovado. No entanto, a parte complicada é que a ByteDance não pode simplesmente vender o TikTok. Para começar, seria uma grande perda para a empresa.

Em segundo lugar, e mais importante, Pequim deixou bem claro que bloqueará a venda. Isso porque não quer que o algoritmo proprietário do TikTok (sim, aquele responsável pela rolagem estúpida e pelo vício em smartphones) saia do controle chinês.

Além disso, o TikTok e ByteDance entraram com uma ação judicial contra o projeto de lei há pouco mais de um mês. Na ação, eles alegaram que era injusto e um ataque aos direitos da Primeira Emenda de 170 milhões de cidadãos dos EUA.