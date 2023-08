A indústria de IA enfrenta escassez de chips de alta performance

No entanto, a Microsoft não é a única gigante da tecnologia a enfrentar esse obstáculo. Durante seu depoimento perante o Senado em maio, o CEO da OpenAI , Sam Altman, mencionou que o ChatGPT estava enfrentando dificuldades para lidar com o volume de solicitações direcionadas a ele.

A repentina escassez de chips lembra a escassez de produtos eletrônicos populares para consumidores durante a pandemia. Os entusiastas de jogos acabaram pagando preços consideravelmente inflacionados por placas gráficas de PC e consoles de videogame.

No entanto, a escassez durante a era da pandemia foi resultado de atrasos no transporte global. Além de falta de mão de obra, atrasos na fabricação e alta demanda por chips por parte dos mineradores de criptomoedas.

Na teleconferência de ganhos de maio, a Nvidia relatou que havia “assegurado um suprimento significativamente maior para o segundo semestre do ano” para atender à crescente demanda por chips de IA.

No entanto, o gargalo atual é de natureza diferente. De acordo com especialistas, ele não decorre de uma interrupção no fornecimento de GPUs voltadas para o consumidor.

Entretanto, em vez disso, o que está causando a escassez é a demanda súbita e explosiva por GPUs de alto desempenho. Ele são capazes de lidar com funções avançadas, como o treinamento de modelos de IA.

Aumento na demanda

A Nvidia, uma empresa de trilhões de dólares que detém aproximadamente 84% do mercado de GPUs discretas. De acordo com estimativas do setor, está prestes a se beneficiar enormemente do aumento na demanda.

Além disso, uma nota de pesquisa publicada por Raj Joshi, vice-presidente sênior da Moody’s Investors Service, estima que a fabricante de chips desfrutará de um crescimento de receita “sem precedentes” em um futuro próximo.

Segundo Joshi, as receitas do negócio de centros de dados da Nvidia nos próximos trimestres serão maiores do que as receitas combinadas de seus concorrentes AMD e Intel.

A AMD anunciou planos para sua estreia com chips de IA no final deste ano, conforme divulgado na terça-feira. A CEO da empresa, Lisa Su, mencionou durante sua teleconferência de ganhos que o interesse dos consumidores em suas soluções de IA é bastante forte em todas as áreas, e a empresa fez progressos significativos nesse sentido.