A magia da Nvidia está acabando? Investidores perdem US$ 646 bilhões em 3 dias

As ações da Nvidia caíram mais de 15% em um período de 3 dias, eliminando US$ 646 bilhões de seu valor de mercado.

Esta é a maior perda de valor em 3 dias de qualquer empresa na história.

Porém, a ação deu sinais de recuperação, pois subiu 6% após a queda.

A Nvidia teve o que podemos chamar de um ano maravilhoso, muito graças aos seus investimentos em chips de IA, que estão rendendo frutos agora. A empresa se tornou a marca mais valiosa do mundo quando atingiu uma capitalização de mercado de US$ 5,1 trilhões na quarta-feira desta semana.

No entanto, essa felicidade durou pouco, pois o que se seguiu foi um banho de sangue nunca visto antes. Quinta-feira, 20 de junho, houve uma queda de 3,54% no preço das ações. Seguiram-se mais dois dias contínuos de queda, com a maior queda na segunda-feira, 24 de junho, quando a ação despencou 6,68% num único dia.

De de acordo com a Bloomberg, esta sessão de negociação de 3 dias eliminou $646 bilhões do valor de mercado e da riqueza dos acionistas da Nvidia. Esta também é a maior perda que os acionistas tiveram que enfrentar em uma única ação em um período de três dias.

Desde então, a ação mostrou alguns sinais de recuperação. Ela subiu 6,76% no dia seguinte e tem sido negociada estável depois disso. A ação fechou em $ 123,99 na quinta-feira, o que ainda está 12% abaixo de sua alta na quinta-feira da semana passada (20 de junho).

Dito isso, mesmo depois desta queda, a Nvidia apresentou alguns retornos surpreendentes durante os últimos seis meses.

A ação estava sendo negociada perto de US$ 47 em janeiro deste ano e agora está em US$ 123,99 – apresentando um retorno importante de 150% (mais que o dobro).

De fato, durante os primeiros 3 meses de 2024, a Nvidia adicionou um total de US$ 1 trilhão em seu valor de mercado. isso em um período de apenas 67 dias.

Esse crescimento sem precedentes foi atribuído à mudança da empresa para chips de IA. No ano passado, a receita da Nvidia com unidades de jogos caiu de 53% para apenas 17%. Por outro lado, a receita do seu centro de dados de IA aumentou de 25% para 78%.

Por que há uma queda repentina nos preços das ações da Nvidia?

Nenhuma ação pode continuar subindo linearmente. Cada ação segue os altos e baixos gerais do mercado de ações. E é exatamente isso que pode estar acontecendo com a Nvidia.

Vendo o potencial da indústria de IA, muitos investidores embarcaram no trem da Nvidia no início deste ano. Como a ação já entregou retornos próximos de 150%, esses investidores de curto prazo provavelmente estão realizando alguns ganhos, o que leva a uma queda de curto prazo nos preços das ações.

No entanto, não se pode descartar a possibilidade de as pessoas acordarem para o potencial limitado da IA. Claro, a IA pode realizar muitos trabalhos melhor do que os humanos e até substituir alguns trabalhos. Mas a IA não pode superar completamente as carreiras profissionais.

Por exemplo, chatbots de IA podem ajudar você a encontrar erros em códigos ou até mesmo compilar códigos complexos, mas eles não podem substituir totalmente um desenvolvedor profissional. Da mesma forma, a IA pode ajudar você a recuperar informações ou fazer arte, mas não pode fazer o trabalho de um artista profissional.

Estas melhorias podem não ser substanciais no longo prazo e os investidores podem ter percebido isso. Esta queda no preço também pode indicar a saída de um investidor substancial da Nvidia ou de uma grande empresa de fundos mútuos.

No entanto, o evento Computex 2024, concluído recentemente, pinta um quadro encorajador para a indústria de IA. Quase todas as grandes empresas de tecnologia, incluindo a Nvidia, mantiveram a IA na vanguarda em suas palestras, citando algumas novidades como:

A Nvidia lançou o Projeto G-Assist – um assistente de jogos com inteligência artificial que guiará os jogadores em tempo real.

A empresa também anunciou a introdução de humanos ACE Digital em PCs RTX AI, o que resultará em inferência de alta qualidade.

A Nvidia também está trabalhando no GR00T – um robô humanóide da nova era que pode se adaptar rapidamente a problemas e situações da vida real.

Outras empresas como AMD, Qualcomm e Intel se concentraram muito na integração de Inteligência Artificial com tecnologias existentes.

Este é um forte indicador de que a demanda por chips de IA não irá parar tão cedo. Em suma, os investidores não precisam de se preocupar com quedas nos preços das ações a curto prazo, especialmente quando uma queda de 6% é seguida por uma subida de 6% no dia seguinte.