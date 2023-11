A plataforma de mídia social de Elon Musk, X, lança dois planos de assinatura premium

O X (antigo Twitter), lançou dois novos planos de assinatura. Na sexta-feira, 27 de outubro, a plataforma de mídia social de Elon Musk fez o anúncio.

Uma das adições é um nível Premium+, destinado a usuários da plataforma que preferem pagar por um envolvimento sem anúncios. O novo desenvolvimento veio como parte do plano de Musk para monetizar a plataforma X.

De acordo com um anúncio oficial da plataforma de mídia social X, o lançamento das novas adições é considerado um recurso Premium vital para os usuários.

introducing Premium+

– no ads in For You or Following

– largest boost for your replies (vs other Premium tiers or unverified users)

– access to our full suite of creator tools

now available on Web ✌️

subscribe here → https://t.co/Ywvyijo9CQ

— Premium (@premium) October 27, 2023