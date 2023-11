A Ripple desbloqueia 1 bilhão de XRP de contas de garantia para novembro e transfere milhões de tokens

A Ripple desbloqueou 1 bilhão de moedas XRP da conta de garantia para novembro. O processo faz parte da liberação mensal de tokens XRP da Ripple de seu sistema de garantia para o mercado de criptomoedas. A empresa de rastreamento de transações de criptomoedas Whale Alert relatou essa movimentação em um tweet na plataforma X.

Ripple libera 1 bilhão de XRP em três transações diferentes

Dados do Whale Alert revelaram que a Ripple desbloqueou seus 1 bilhão de moedas XRP mensais para novembro. De acordo com o cronograma da Ripple, a liberação das moedas XRP de suas contas de garantia ocorre no primeiro dia de cada mês.

O Whale Alert observou que a Ripple liberou um total de 1 bilhão de XRP em três transações em 1º de novembro, exatamente às 00:00 (UTC). Primeiramente, a empresa desbloqueou 500 milhões de moedas XRP no valor de aproximadamente US$ 299,9 milhões de sua conta de garantia.

A segunda transação envolveu a liberação de 400 milhões de tokens XRP no valor de cerca de US$ 239,92 milhões, também da conta de garantia da Ripple.

Na última transação, a empresa de blockchain desbloqueou 100 milhões de moedas XRP no valor de US$ 59,98 milhões de sua conta de garantia.

Antes de sua liberação mensal de tokens da conta de garantia, a Ripple transferiu 50 milhões de moedas XRP de uma de suas contas para uma carteira desconhecida. De acordo com o Whale Alert, as moedas transferidas valiam cerca de US$ 29,87 milhões.

Além disso, dados do Whale Alert revelaram que a transação ocorreu em 21 de outubro às 23:26 (UTC). Atualmente, o endereço da Ripple detém 166,34 milhões de moedas XRP após a transação, enquanto o saldo no endereço do destinatário tem 54,72 milhões de tokens XRP.

Programa mensal de desbloqueio de XRP da Ripple – O que resta na garantia

A Ripple mantém um programa de desbloqueio de tokens no primeiro dia de cada mês. Através desse processo, a empresa normalmente libera 1 bilhão de moedas XRP de suas contas de garantia para o mercado de criptomoedas, aumentando o fornecimento circulante de XRP.

A empresa sediada em São Francisco lançou o programa de garantia em dezembro de 2017 para garantir a estabilidade nos mercados de XRP. O programa mapeou 55 bilhões de moedas XRP, que a Ripple bloqueou em um sistema de garantia na XRP Ledger (XRPL). A empresa programou um desbloqueio mensal de 1 bilhão de tokens XRP ao longo de 55 meses.

Além disso, a Ripple incluiu uma medida protetora para conter a alta volatilidade do preço do XRP. Ela iria bloquear novamente uma grande parte das moedas liberadas mensalmente, que na maioria dos casos corresponde a até 800 milhões das 1 bilhão de moedas liberadas.

No entanto, até o momento da redação deste artigo, a Ripple ainda não bloqueou novamente nenhuma parte das moedas liberadas para novembro.

Até 30 de setembro, o relatório do terceiro trimestre da Ripple revelou que a empresa detém 41,3 bilhões de moedas XRP em sua conta de garantia. Embora tenha liberado 1 bilhão de moedas XRP em 1º de outubro, a empresa bloqueou novamente 800 milhões de tokens, elevando sua posse para US$ 41,1 bilhões de XRP em outubro.

Após o desbloqueio de 1 bilhão para novembro, a Ripple deve ter cerca de US$ 40,1 bilhões de XRP bloqueados em sua conta de garantia.

Enquanto isso, em 1º de novembro, o XRP está sendo negociado a US$ 0,6012, indicando um aumento de 4,63% nos últimos dias. O movimento do preço, nos últimos sete dias, refletiu um aumento de 9,34%.