ABB planeja investir US$ 280 milhões em uma nova fábrica de robótica na Europa

A ABB, uma empresa suíça de engenharia e tecnologia, planeja investir US$ 280 milhões em uma nova fábrica de robótica na Europa, especificamente na Suécia. Essa medida visa atender à crescente demanda dos clientes.

Dessa forma, com esse investimento, a empresa de tecnologia pretende viabilizar a produção contínua, eliminando possíveis congestionamentos nas cadeias de abastecimento durante sua transição da Ásia.

ABB expande para a Suécia e constrói seu campus europeu de robótica

A ABB anunciou sua expansão para a Europa em uma postagem de blog em 13 de setembro. A empresa declarou seu plano de estabelecer um ABB Robotics European Campus altamente desenvolvido em Västerås, Suécia.

Assim, a empresa tem como objetivo fazer do novo campus o hub de serviços de robótica na Europa. A nova instituição oferecerá robôs colaborativos e industriais com inteligência artificial e fornecerá soluções digitais com automação flexível para se adequar à estratégia de produção local do país.

De acordo com o plano, a ABB concentrará todos os processos de produção para o novo Campus, visando sua inauguração até o final de 2026. Em resposta a essa nova empreitada, Bjorn Rosengren, CEO da ABB, destacou que a expansão da empresa ganhará mais impulso devido ao esperado crescimento do mercado na Suécia.

O executivo afirmou:

“A nova instalação na Suécia fortalecerá nossas capacidades de atender aos nossos clientes na Europa com produtos fabricados localmente em um mercado em crescimento. Hoje, cerca de 95% dos robôs vendidos pela ABB na região são fabricados aqui. Isso representa um forte compromisso com nossa estratégia “local para local” e com todos os nossos clientes de robótica na Europa.”

ABB espera fortalecer liderança global em robótica

A ABB espera que sua mudança para a Suécia fortaleça sua posição de liderança global em robótica e automação. A nova instalação aumentará a capacidade de produção da ABB em mais de 50%.

Além disso, o Campus impulsionará a capacidade de fornecimento da empresa no mercado europeu, com planos de expansão de 7% até 2027.

Dessa forma, com a conclusão do Campus na Suécia, o investimento total da ABB em suas três instalações de robótica desde 2018 atingirá US$ 50 milhões.

Essas instalações incluem a gigantesca fábrica da empresa em Xangai, na China, para atender aos clientes asiáticos, e o local em Auburn Hills, que abrange os clientes americanos.

Aumento da tensão na China preocupa empresas e usuários de robótica

A escalada da tensão entre China e Washington criou um ambiente desfavorável para muitos fabricantes e usuários de robôs. Como resultado, algumas empresas de produção consideraram mudar suas operações da China para preservar sua capacidade de fabricação.

Rosengren também comentou sobre a situação na China e nas empresas de fabricação de robôs, conforme relatado pela Reuters. Ele afirmou que sua empresa precisa se adaptar à tendência atual observada em outras empresas. No entanto, ele mencionou que o compromisso da ABB com a China permanecerá inalterado.

Além disso, Rosengren observou que algumas empresas, especialmente as baseadas nos Estados Unidos, podem hesitar em investir na China. Elas podem preferir direcionar seus planos de investimento para outros países asiáticos.

O executivo mencionou que a economia chinesa parece estar se recuperando mais lentamente da pandemia de COVID-19 do que o esperado por muitos. No entanto, ele acredita que o país pode apresentar um desempenho melhor no futuro.