Ações da Nvidia superam gigantes cripto como BTC e ETH em volatilidade

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Recentemente, as ações da Nvidia (NVDA) mostraram oscilações de preço significativas, ultrapassando as principais criptomoedas como BTC e ETH.

Ao contrário do Bitcoin e do Ethereum, que mostraram volatilidade decrescente, a volatilidade implícita de 30 dias do papel NVDA aumentou significativamente. Essa mudança chamou a atenção de analistas e investidores no mercado.

A crescente volatilidade e o impacto no mercado das ações da Nvidia

De acordo com a Fintel, as mudanças de preço esperadas da Nvidia (volatilidade implícita) nos próximos 30 dias aumentaram de 48% para 71%.

Para contextualizar, a volatilidade implícita mostra quanta mudança de preço é esperada. Seu valor depende de quanto as pessoas querem comprar opções, indicando mudanças de preço esperadas no próximo mês.

Enquanto as ações da fabricante de chips de IA registraram maior volatilidade, as criptomoedas, conhecidas por oscilações erráticas de preços, apresentaram menor volatilidade.

De acordo com dados da Tradingview, o índice DVOL do Bitcoin na Deribit, que mede a volatilidade implícita de 30 dias do ativo, caiu de 68,48% para 49,60%. Da mesma forma, a volatilidade do Ethereum caiu de 70% para 55%, de acordo com os índices DVOL da Deribit. Griffin Ardern, chefe de negociação de opções na BloFin, comentou sobre essa tendência.

Ele disse: “O hedge gama negativo fez com que o nível de volatilidade implícita do primeiro mês do NVDA superasse significativamente o de criptomoedas como BTC e ETH.”

Apesar da importância da Nvidia, suas ações enfrentaram uma queda acentuada. As ações da Nvidia caíram mais de 25% de seu pico de US$ 140 no mês passado, marcando o maior declínio mensal em quase dois anos.

Enquanto isso, o Bitcoin permanece relativamente estável, sendo negociado em torno de US$ 66.050. A queda acentuada nas ações da Nvidia é surpreendente, dado seu papel de liderança no mercado de tecnologia, especialmente em IA e mineração de criptomoedas.

Notavelmente, o aumento da volatilidade da Nvidia é devido às atividades de hedge do formador de mercado. Griffin Ardern chamou isso de gama negativa, o que acontece frequentemente no mercado de criptomoedas. No entanto, essa ocorrência não é prevalente apenas em criptomoedas; os dados de volatilidade da NVDA provam isso.

“É preciso admitir que o gama negativo não domina apenas o mercado de criptomoedas”, disse Griffin.

O papel da Nvidia em cripto e IA

A Nvidia se tornou crucial tanto na revolução da IA ​​quanto na indústria de cripto mineração. Isso porque a tecnologia de GPU da empresa fornece soluções avançadas de mineração para a indústria.

Recentemente, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, destacou o impacto transformador da IA. Huang enfatizou:

“Todos terão um assistente de IA. Cada empresa e cada trabalho dentro da empresa terão assistência de IA.”

Ele também disse que a IA poderia usar energia de forma mais eficiente com computação mais rápida. Além disso, o Goldman Sachs chamou a Nvidia de “ação mais importante do planeta Terra” este ano.

Desde o final de 2022, as ações da Nvidia se tornaram um indicador-chave para os mercados de ações e criptomoedas. A correlação entre as ações da Nvidia e o Bitcoin é forte; de ​​acordo com uma fonte, a correlação de 3 meses entre BTC e Nvidia é de 0,71.

A fonte acrescentou que manter ações da Nvidia e Bitcoin juntos em um portfólio pode reduzir certos riscos em comparação a manter apenas um deles. Surpreendentemente, ambos atingiram o fundo do poço no final de 2022 e mostraram tendências semelhantes.

O desempenho das ações da Nvidia tem sido impressionante, com apenas seis meses de queda desde setembro de 2022. O recente pico de volatilidade nas ações da Nvidia pode sinalizar mais oscilações de preço à frente. Por fim, o papel significativo da Nvidia na IA e na mineração de criptomoedas a torna um player crucial em ambos os mercados.

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo não constituem aconselhamento financeiro. Incentivamos os leitores a conduzirem suas próprias pesquisas e determinarem sua própria tolerância a riscos antes de tomar qualquer decisão financeira. Lembre-se que criptomoedas compõem uma classe de ativos altamente volátil e de alto risco.