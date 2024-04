Administração Biden está planejando proibir empresas de usar produtos Kaspersky

5 Autoridades dos EUA revelaram que a administração Biden pode estar planejando proibir cidadãos e empresas privadas dos EUA de usarem os produtos da Kaspersky Lab.

Os funcionários do governo e a rede militar dos EUA já estão proibidos de utilizar os seus produtos por questões de segurança nacional.

Nenhuma decisão está tomada ainda, mas a proibição pode entrar em vigor ainda este mês.

Biden está dando um passo importante que pode mudar para sempre a relação entre os EUA e a Rússia.

Em 9 de abril, 5 autoridades dos EUA confirmaram que o governo está planejando proibir empresas privadas e cidadãos dos EUA de utilizarem produtos (especialmente antivírus) desenvolvidos pela Kaspersky Lab – uma popular empresa russa de cibersegurança – por questões de segurança nacional.

Embora não tenham revelado nenhuma data para a execução da proibição, provavelmente isso acontecerá ainda este mês. Muitos detalhes ainda estão sendo finalizados.

O governo dos EUA sempre teve dúvidas sobre a Kaspersky Labs. Eles sentem que, a qualquer momento, a Rússia poderá forçar a empresa a divulgar informações críticas sobre a sua base de utilizadores nos EUA e a empresa não terá outra escolha senão obedecer. Embora a Kaspersky tenha sempre negado estas acusações, não conseguiu convencer os EUA.

Pelo mesmo motivo, funcionários do governo e da rede militar dos EUA estão proibidos de utilizar qualquer produto desenvolvido pela empresa. Mas proibir empresas privadas e indivíduos de utilizarem os seus produtos é certamente uma medida impopular.

Por que a administração Biden está banindo os produtos Kaspersky?

A maior razão por trás desta proibição iminente são as questões de segurança. O governo está tentando proteger infraestruturas críticas dos EUA e os dados confidenciais dos cidadãos dos EUA para que não caiam em mãos erradas.

Recentemente, também vimos reguladores dos EUA planejando proibir o TikTok se a empresa não cortasse relações com sua controladora ByteDance (que tem sede na China).

As relações entre os EUA, a China e a Rússia estão gravemente tensas neste momento. Em alguns casos se descobriu que certas tentativas de hacking tiveram apoio desses países.

Por exemplo, na semana passada, o governo dos EUA foi impactado por um ataque dirigido à Microsoft. O invasor foi identificado como Midnight Blizzard – um grupo de hackers apoiado pela Rússia.

A Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos EUA (CISA) já divulgou uma diretriz de emergência esta semana para as agências federais relacionadas ao ataque.

Em Março, as autoridades dos EUA alertaram os governadores estaduais que hackers apoiados pela China poderiam estar atacando os sistemas de água do seu estado.

O governo dos EUA também ordenou uma investigação sobre carros inteligentes chineses, que poderiam ser usados ​​para roubar informações dos usuários.

Os EUA não são a única vítima. O governo francês também foi atacado pelo Anonymous Sudan, um hacker apoiado pela Rússia, que deixou expostos os dados de 43 milhões de usuários.

Então, naturalmente, as autoridades dos EUA não querem correr nenhum risco ao permitir que as empresas russas tenham acesso livre aos dados dos cidadãos dos EUA.

O que acontece agora?

A Kaspersky tem uma chance de virar os acontecimentos a seu favor. As leis dos EUA permitirão à empresa recorrer da “determinação inicial” dos reguladores ou poderá chegar a um acordo de negociação com o governo, resolver as suas preocupações de segurança e resolver o problema. Mas tudo isso precisa se consumar antes que a decisão final seja anunciada.

Tal mudança pode ser perturbadora para as empresas, especialmente aquelas que funcionam com financiamento limitado e sem equipe técnica dedicada.

Enquanto isso, o Departamento de Comércio também precisa descobrir como implementar a proibição. Além disso, precisa decidir quão prática será e se forçar todas as empresas a desistir do Kaspersky é lógico.

Já que não faz sentido para uma pequena empresa localizada em algum lugar de uma pequena cidade dos EUA parar de usar o Kaspersky, por exemplo, especialmente se os seus dados comerciais não ameaçarem de forma alguma a segurança nacional.

Não se sabe quantos usuários o Kaspersky tem nos EUA, mas globalmente ele oferece suporte a 400 milhões de pessoas e 240.000 empresas. Por estes números, é seguro assumir que muitas pessoas nos EUA estão utilizando os serviços da empresa, o que torna este assunto ainda mais delicado.

Nem a Kaspersky, nem os representantes do Departamento de Comércio responderam ao nosso pedido de comentários.

Mas um responsável do Comércio fez uma declaração dizendo que farão tudo o que for necessário para abordar e mitigar as preocupações de segurança nacional.

Se isso envolver dizer: operadores de infraestrutura crítica X, Y, Z em setores de alto risco, vocês não podem usar este software e esse fornecedor de software não pode negociar com vocês, então faremos isso. – Oficial de comércio

Há muitos dilemas, na verdade, mas algumas autoridades dos EUA acreditam que o risco que o Kaspersky representa é uma preocupação muito maior do que a inconveniência que os americanos terão ao mudar para um fornecedor diferente.