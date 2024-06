Adobe revisa termos de serviço após reação dos usuários

O conteúdo armazenado localmente no seu dispositivo não é verificado pela Adobe. Para o conteúdo que você carrega em uma ferramenta da Adobe, faz-se uma verificação automatizada para garantir que não exista material de abuso sexual infantil envolvido. Um ser humano só revisará seu conteúdo mediante solicitação (se for publicado em um site público) ou para cumprir a lei.

As licenças que a Adobe precisa para operar seus produtos em nome de seus usuários usam direitos autorais legais padrão. No entanto, com esta atualização, ela conterá exemplos do que eles realmente significam e por que são tão essenciais, tudo para que seja mais fácil de entender pelos usuários.