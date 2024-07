Advogados que atuaram contra Musk buscam US$ 7 bilhões em ações da Tesla

No início deste ano, um juiz do estado americano de Delaware anulou um acordo salarial que concedeu a Musk de US$ 55,8 bilhões por seu trabalho na Tesla.

Agora, os advogados que ganharam o caso estão de volta ao tribunal, exigindo os honorários por seus serviços. Mas o problema é que eles querem uma fatia enorme – precisamente US$ 7 bilhões em ações da Tesla.

O pedido acabou duramente criticado, com alguns dizendo que os advogados não mereciam nenhuma taxa, enquanto outros diziam que mereciam uma taxa honorária mais razoável.

Os advogados que anularam o enorme pacote salarial de Elon Musk no início deste ano estão agora no tribunal mais uma vez. Todavia, desta vez eles estão pedindo uma taxa enorme para ajudar um acionista da Tesla.

Parece confuso, certo? Vamos voltar um pouco e começar do começo.

Elon Musk recebeu um acordo salarial de US$ 55,8 bilhões (£ 44 bilhões) da Tesla, a empresa de carros elétricos da qual ele atua como CEO.

No entanto, um dos acionistas, Richard Tornetta (que possui apenas 9 ações da Tesla) pensou que Musk estava sendo pago a mais e apelou contra isso. Como resultado, a juíza Kathaleen McCormick do estado americano de Delaware cancelou o acordo.

Ela disse que o acordo era “incompreensível” e que os diretores que negociaram o pacote ficaram tão impressionados com o “apelo de superestrela” de Musk que não pensaram bem no assunto.

Isso não é exagero. O pagamento de Musk foi literalmente um dos maiores da história corporativa dos EUA. Tanto que foi um dos fatores que o ajudaram a estar entre os homens mais ricos do mundo.

O que os advogados que atuaram no caso Musk querem?

Agora que o caso acabou, os advogados estão aqui em busca de sua própria parte e querem uma fatia bem grande. Ademais, eles estão pedindo que seu pagamento seja feito na forma de ações da Tesla no valor de US$ 7 bilhões a preços de negociação atuais.

O pedido foi feito à chanceler Kathaleen St. Jude McCormick. Todavia, mesmo após um dia inteiro de depoimentos de testemunhas, especialistas e argumentos de advogados, não parece provável que ela aprove o pedido.

O recorde atual para as maiores taxas legais remonta a 2008, em um caso relacionado ao colapso da Enron. Os advogados envolvidos no caso receberam US$ 688 milhões, um valor insignificante comparado a esse pedido absurdo de US$ 7 bilhões.

O que os advogados têm a dizer sobre o pedido?

Os advogados ainda estão convencidos de que seu pedido é justificado. Eles também argumentam que seu pedido está bem dentro das disposições da lei de Delaware.

Tradicionalmente, os advogados têm direito a uma recuperação de honorários de 33%, enquanto seu pedido é de apenas 11% do valor adicional que eles criaram ao rescindir o pacote de Musk.

‘Nós batalhamos com os melhores. Litígios contra a Tesla nunca são fáceis. Há empresas que seguem as regras todos os dias, e há empresas como a Tesla.’ – Advogado Greg Varallo

Por outro lado, os oponentes dessa solicitação de honorários disseram que os advogados não merecem honorários nenhum. Isso porque suas ações não beneficiaram a empresa de forma alguma, pelo contrário, causaram muitos danos.

Outros argumentam que qualquer honorário concedido aos advogados deve ser baseado puramente no número de horas trabalhadas e uma taxa horária razoável para o mesmo deve ser decidida.

Aliãs, os advogados reconheceram todas as críticas e ofereceram uma alternativa: eles estão dispostos a receber US$ 1,44 bilhão em dinheiro, o que equivale a uma taxa horária de cerca de US$ 74.000.

Para dar a você uma melhor compreensão da diferença, seus pedidos de honorários atuais somam uma taxa horária de cerca de US$ 288.000.