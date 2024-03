Airbnb proíbe todas as câmeras de segurança internas – Medida vale a partir de 30 de abril

Os anfitriões do Airbnb terão que remover todas as câmeras de segurança internas até 30 de abril.

Câmeras externas voltadas para dentro da propriedade e câmeras em chuveiros e saunas externas ficam proibidas.

Apenas câmeras de campainha e monitores de decibéis ficam permitidos na propriedade.

Na segunda-feira, o Airbnb anunciou que bloqueará todas as câmeras de segurança internas em todos os anúncios de propriedades em todo o mundo.

Ademais, a plataforma também proibiu o uso de câmeras de segurança externas se elas estiverem apontadas para a casa. Por exemplo, no caso de um anfitrião ter uma câmera para monitorar a piscina, mas também captar imagens de dentro da sala através de uma janela, ela precisa sair.

As câmeras de segurança também estarão proibidas em algumas áreas mais íntimas, como chuveiros e saunas.

Por outro lado, o Airbnb ainda permite que os donos coloquem câmeras em lugares como a sala de estar, o corredor ou a cozinha para monitorar.

Câmeras tinham permissão mediante aviso

Os anfitriões tinham a responsabilidade de notificar quanto à existência de câmeras de segurança, uma vez que as mesmas deveriam estar visíveis e não ocultas. Além disso, de acordo com a legislação vigente, não era permitido instalar câmeras em quartos ou banheiros.

Embora muito poucas propriedades alugadas via Airbnb tenham câmeras de segurança, ainda há uma grande preocupação com a privacidade. Nenhuma outra razão foi citada para esta mudança repentina.

A empresa de hospedagem em casa de família disse que está fazendo o possível para equilibrar a necessidade de segurança e monitoramento dos anfitriões, ao mesmo tempo que ajuda os hóspedes a manter sua privacidade.

Estas alterações foram feitas em consulta com os nossos hóspedes, anfitriões e especialistas em privacidade, e continuaremos a procurar feedback para ajudar a garantir que as nossas políticas funcionam para a nossa comunidade global. – Juniper Downs, Chefe de Política Comunitária e Parcerias do Airbnb

A política atualizada continuará a permitir monitores de ruído nas áreas comuns e uma câmera de campainha por motivos de segurança. Porém, esses dispositivos também precisam aparecer na listagem do imóvel.

Além disso, o monitor de decibéis só deve ser usado para manter o nível de som sob controle. Não pode gravar ou transmitir conversas fora da sala.

Não temos uma atualização sobre o que os anfitriões do Airbnb pensam sobre esta atualização, mas a empresa é da opinião que usar um dispositivo de câmera como desculpa para garantir que os hóspedes não convidem ninguém não mencionado na reserva ou organizem festas não autorizadas é inválido.

Qualquer anfitrião que violar a política após o prazo determinado sofre uma investigação. Se for comprovado que é culpado, sua listagem ou toda a conta podem ser removidas.

Os anfitriões do Airbnb têm até 30 de abril para fazer as alterações necessárias. Como apenas uma pequena porcentagem das propriedades possui câmeras de segurança, a nova política será mais fácil de implementar.

Crescentes preocupações dos hóspedes sobre câmeras de segurança ocultas

O Airbnb está tentando controlar os danos aqui, bem como restaurar a confiança das pessoas em suas locações.

Nos últimos anos, o Airbnb ficou conhecido por ter câmeras espiãs escondidas em suas propriedades. Alguns convidados relataram ter encontrado câmeras escondidas em objetos comuns, como detectores de fumaça, despertadores e tomadas, entre outros.

O problema é tão comum que na semana passada o programa de comédia americano Saturday Night Live decidiu transmitir um anúncio falso do Airbnb e mostrou uma câmera escondida no banheiro. O vídeo rapidamente se tornou viral e recebeu mais de 1,2 milhão de visualizações no YouTube.