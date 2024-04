Alphabet, a empresa-mãe do Google, anuncia seu primeiro dividendo para acionistas, além de um programa de recompra de ações no valor de US$ 70 bilhões

Pela primeira vez em sua história, o Google irá distribuir dividendos no valor de US$ 0,20 por ação para todos os acionistas. Além disso, a empresa anunciou um plano de recompra de ações no montante de US$ 70 bilhões.

O timing do anúncio é particularmente interessante, considerando que o Meta também anunciou seu primeiro dividendo este ano, em fevereiro.

A decisão de recompra de ações do Google coincide com o segundo aniversário de sua recompra de ações no valor de US$ 70 bilhões em 2022. Vale ressaltar ainda que a empresa já recomprou US$ 50 bilhões em ações em 2022 e US$ 25 bilhões em 2019.

A razão pela qual o Google pôde tomar essa decisão tão favorável aos acionistas neste momento é porque a empresa se encontra em uma posição financeira muito estável. Mais especificamente, o primeiro trimestre de 2024 foi extremamente positivo.

Desvendando o sucesso do Google no 1º trimestre de 2024

Após os anúncios, Sundar Pichai, CEO da Alphabet, afirmou em comunicado: “Nossos resultados no primeiro trimestre refletem um desempenho robusto em Search, YouTube e Cloud”.

O Google reportou uma receita de US$ 80,54 bilhões, impulsionada pela crescente demanda por seus serviços de nuvem, bem como pelo próspero negócio de publicidade, que cresceu 13% no 1º trimestre de 2024.

Além disso, o Google está fazendo avanços significativos na indústria de Inteligência Artificial. A IA Gemini tem sido um grande sucesso e a empresa está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento de IA.

Estamos avançando com sucesso na era Gemini e há um grande impulso em toda a empresa. Nossa liderança em pesquisa e infraestrutura de IA, juntamente com nossa presença global de produtos, nos deixa em uma boa posição para a próxima onda de inovação em IA.

– Sundar Pichai

Por último, mas não menos importante, o Google encerrou março de 2024 com US$ 108 bilhões em caixa e títulos negociáveis. Tudo somado, era hora de a empresa compartilhar alguns de seus sucessos com seus acionistas.

Quando os dividendos serão distribuídos?

A Alphabet anunciou que pagará os dividendos a todos os acionistas registrados até 10 de junho, e eles receberão seus pagamentos em 17 de junho.

Ao mencionar todos os acionistas, estamos nos referindo aos detentores de ações das Classes A, B e C.

As ações da Classe A são normalmente disponibilizadas ao público e incluem direitos de voto.

As ações da Classe C, um tipo mais recente, também são oferecidas ao público, mas não incluem direitos de voto.

As ações da Classe B, que são super votantes, não se negociam em bolsas públicas, diferentemente dos outros tipos de ações mencionados.

O acionista Sergey Brin possui 730 milhões de ações das Classes B e C, o que lhe renderá um total de US$ 146 milhões em dividendos. Da mesma forma, Larry Page, com 389 milhões de ações da Classe B, receberá US$ 78 milhões.

Impacto do anúncio nos preços das ações do Google

Logo após o anúncio e o relatório dos ganhos do primeiro trimestre do Google, as ações dispararam 15%. Isso resultou em um aumento de US$ 300 bilhões no valor de mercado do Google, que agora ultrapassou a marca dos US$ 2 trilhões.

Esse aumento nos preços das ações era esperado. Quando o Meta anunciou dividendos em fevereiro, suas ações também tiveram um aumento de 14%, adicionando US$ 196 bilhões à sua capitalização de mercado.

Curiosamente, a Amazon é a única gigante da tecnologia que ainda não anunciou seu primeiro pagamento de dividendos. Além disso, ela também nunca autorizou uma recompra de ações de proporções tão grandes – a última foi em 2022, quando a empresa comprou ações no valor de US$ 10 bilhões.

Como as recompras de ações impactam os preços

Recompras de ações geralmente estão associadas a um aumento nos preços das ações. Isso ocorre porque, ao recomprar suas ações do público, a empresa reduz o número de ações em circulação. Em outras palavras, as recompras de ações diminuem a oferta, levando a um aumento no valor das ações existentes.

No entanto, pelo mesmo motivo, ou seja, a capacidade das empresas de influenciar os preços das ações diretamente, nem todos são a favor das recompras de ações.

Por exemplo, o presidente Joe Biden afirmou no ano passado que as recompras de ações são tentativas de manipulação do mercado de ações. Além disso, afirmou que as empresas deveriam usar seus fundos excedentes para aumentar os salários dos funcionários. Como resultado, um imposto de 1% sobre as recompras de ações também foi introduzido nos Estados Unidos.