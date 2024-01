Amazon expandirá seu negócio de streaming em meio a planos de investir no Diamond Sports Group

De acordo com um relatório do Wall Street Journal, a Amazon está planejando aumentar sua presença na indústria de streaming em meio a um investimento planejado na programadora esportiva Diamond Sports Group.

O Diamond Sports Group tem uma vasta presença na indústria esportiva, sendo atualmente o líder regional. Assim, este investimento planejado fará com que a Amazon concorra com gigantes do streaming como Disney e Netflix.

O investimento da Amazon pode salvar o Diamond Sports Group de uma liquidação

O Diamond Sports Group está por trás das redes da marca esportiva Bally. Ela detém os direitos de transmissão local de quase metade dos times da Major League Baseball (MLB) e da National Basketball Association (NBA) após um acordo de 2019 com a Fox.

Todavia, o Diamond Sports Group entrou com pedido de falência em março de 2023. O acordo com a Amazon beneficiará o Prime Video, pois poderá emergir como a plataforma de streaming solo para o extenso conteúdo esportivo oferecido pelo Diamond Sports Group.

Os termos financeiros deste acordo permanecem desconhecidos. No entanto, ele desencadeará um grande retorno para o Diamond Sports Group, expandindo a sua presença na indústria de radiodifusão esportiva.

Quaisquer negociações sobre um investimento potencial devem obter aprovação do tribunal de falências. Se aprovado, este acordo poderá evitar que a programadora esportiva entre em liquidação.

O Diamond Sports Group começou a enfrentar desafios em meio a uma mudança na tendência do consumidor de assinaturas de cabo para serviços de streaming. Essa mudança de tendência resultou em uma queda no número de receitas de assinantes e nas taxas de publicidade. Os elevados custos fixos dos contratos existentes também forçaram a empresa à liquidação.

Diante disso, o Diamond Sports Group entrou com pedido de falência em uma tentativa de renegociar os contratos da equipe e reestruturar dívidas. Esta parceria com a Amazon dará início à jornada de recuperação financeira e reforçará a estratégia digital da empresa.

Qualquer investimento da Amazon terá que obter aprovação dos credores da Diamond. Alguns dos credores do programador incluem empresas líderes como Fidelity Investments, Mudrick Capital Management e PGIM. Estas empresas estão em conflito quanto ao futuro da empresa, com alguns dizendo que a liquidação seria o melhor resultado.

Amazon se expande para conteúdo de streaming de esportes

A Amazon está avaliando esse investimento em meio ao aumento da demanda por conteúdo esportivo. A empresa já tomou medidas para expandir a sua presença no esporte, incluindo a garantia dos direitos dos jogos da Liga Nacional de Futebol.

O Amazon Prime Video também está de olho em um acordo futuro com a NBA. Além disso, também detém participações nos serviços de streaming de propriedade da NBA e da MLB. Outro investimento relacionado ao esporte que a Amazon faz é na YES Network, que hospeda o New York Yankees e o Brooklyn Nets.

O investimento planejado no Diamond Sports Group aproxima o Prime Video de se tornar a plataforma de streaming preferida dos entusiastas de esportes. Será uma plataforma ideal para fãs de esportes que buscam conteúdo ao vivo, inclusive esportes regionais.

O resultado do acordo de negociação entre a Amazon e o Diamond Sports Group afetará a indústria de transmissão e streaming esportivo. Ele aponta para a importância do conteúdo esportivo na indústria de streaming e pode transformar a forma como os fãs consomem os principais esportes.

Vale lembrar que o Prime Vídeo não é a única marca de streaming voltada para a indústria esportiva. A Netflix também está se aventurando e vai transmitir uma partida de tênis ao vivo chamada “The Netflix Slam”, onde Rafael Nadal enfrentará o tenista número 2 do mundo, Carlos Alcaraz. Esta partida ao vivo irá ao ar em 3 de março de 2024.

A Disney também já tem uma posição relevante nesse setor, já que através do Star+ transmite diversos jogos de futebol. O mesmo acontece com o HBO max, que detém os direitos de transmissão da Champions League, maior competição de clubes do mundo do futebol.