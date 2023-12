Amazon lança o Q, um chatbot de IA sofisticado para clientes da AWS

A Amazon está prestes a revolucionar a experiência para seus clientes da AWS (Amazon Web Services) ao lançar um inovador chatbot de IA chamado ‘Q’. Por apenas US$ 20 por ano por usuário, o Q foi disponibilizado para prévia pública após ser apresentado em uma conferência em Las Vegas.

A inovação da Amazon, o Q, vai além de um simples chatbot. A gigante da tecnologia desenvolveu este assistente de IA para transformar completamente a interação do usuário. O Q é capaz de gerar conteúdo, tomar medidas em nome dos usuários da Amazon e personalizar serviços.

O Q é respaldado pelo conhecimento da AWS de 17 anos, com o qual os desenvolvedores alimentaram o bot de IA.

Segundo Adam Selipsky, CEO da Amazon, os usuários podem “Facilmente conversar, gerar conteúdo e fazer coisas” usando o Q.

Tudo é informado por uma compreensão de seus sistemas, seus repositórios de dados e suas operações.

– disse Adam Selipsky

Portanto, o Q é capaz de analisar de forma abrangente diferentes problemas e resolvê-los, desde questões de conectividade na rede até recomendar as melhores soluções da AWS para o melhor funcionamento de aplicativos específicos.

Recursos do Q além do chat

O poderoso chatbot de IA da Amazon, é uma verdadeira potência de recursos. Ou seja, como usuário, você pode conectar o Q a aplicativos como armazenamento Amazon S3, Gmail, Zendesk, Jira e Salesforce para configurá-lo perfeitamente.

O Q foi treinado para indexar dados coletados e obter insights sobre os conceitos principais, estruturas organizacionais e nomes de produtos.

Além disso, o Q foi desenvolvido para avaliar os problemas que os clientes enfrentam em relação às características do produto. E mais, a ferramenta pode gerar conteúdo resumido em formatos específicos, como e-mails e postagens de blog. Aliás, pode usar plugins configuráveis para tomar as ações necessárias.

Selipsky, ao discutir os recursos do Q, expressou confiança em suas capacidades. Acima de tudo, sua habilidade de atualizar sem problemas cerca de 1.000 aplicativos para o Java 17 a partir do Java 8 em apenas alguns dias demonstra seus poderes.

O impacto potencial do Q na indústria

A princípio, o Q se integra ao CodeWhisperer, o serviço de geração e interpretação de código da Amazon. Assim, os usuários podem contar com o Q para desenvolver planos preliminares, gerar testes e fornecer documentação para implementar novos recursos em software.

As capacidades do bot Q abrangem o trabalho no QuickSight e na cadeia de suprimentos da AWS, que são produtos originais.

Ou seja, a configuração do Q visa proporcionar opções de visualização em relatórios comerciais no QuickSight e responder a perguntas sobre os dados referenciados nos relatórios.

Porém, a Amazon também usará o Q no Amazon Connect, sua ferramenta dedicada ao centro de contato de atendimento ao cliente, para otimizar as tarefas de seus agentes. Dessa forma, o software pode sugerir respostas e ajudar supervisores gerando resumos pós-chamada.

Embora o Q pareça ambicioso com sua infinidade de capacidades, a Amazon prioriza a privacidade e o controle do usuário. O Q garante que as ações e respostas possam ser totalmente filtradas e controladas. Isso respeita as funções, identidades e permissões existentes.

Os administradores podem controlar manualmente tópicos sensíveis e permitir que o Q trabalhe em informações de documentos selecionados para reduzir riscos. Isso também evitará alucinações de IA generativa.

O desenvolvimento do Q ocorre em um momento crítico, quando as empresas lutam para usar a IA generativa em casos de uso práticos nos negócios. O Q provavelmente deixará sua marca no setor de computação em nuvem, e resta saber se ele conseguirá atender às expectativas da Amazon.

Ao tentar equilibrar o controle do usuário com o conjunto abrangente de recursos no Q, o bot de IA tem o potencial de redefinir a maneira como as empresas usam a AWS para impulsionar a produtividade.