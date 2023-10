Amazon Web Services lançará nuvem soberana na Europa

A Amazon Web Services revelou o seu plano para lançar uma nuvem soberana na Europa. A nova inclusão visa atender o governo e os usuários em setores altamente regulamentados.

Na quarta-feira, 25 de outubro, a Amazon anunciou o lançamento da mais recente mudança de nuvem soberana da empresa. De acordo com a divisão de computação em nuvem da Amazon, espera-se que a nuvem soberana armazene dados em servidores localizados na União Europeia.

AWS European Sovereign Cloud para manter operações independentes

A Nuvem Soberana Europeia da AWS está localizada e é operada na Europa. Embora tenha a mesma segurança, disponibilidade e desempenho das regiões AWS existentes, a Nuvem Soberana Europeia da AWS será física e logicamente independente.

Além disso, o novo serviço proporcionará aos clientes europeus opções adicionais para satisfazer a sua residência de dados, necessidades de resiliência e autonomia operacional. A configuração do serviço permite que apenas funcionários da AWS residentes na UE, dentro do bloco de 27 países, controlem as operações e forneçam qualquer suporte necessário.

Além disso, a AWS garantiu ao público a segurança e a privacidade dos dados dos clientes na nuvem soberana. Sobre isso, a Amazon declarou:

Os clientes terão o controle e a garantia de que a AWS não acessará nem usará os dados dos clientes para qualquer finalidade sem o seu consentimento, bem como acesso aos controles de soberania mais fortes entre os principais provedores de nuvem.

A empresa divulgou que a AWS European Sovereign Cloud tem uma consideração adequada para clientes com necessidades avançadas de residência. O serviço permite que esses usuários retenham todos os metadados que criam na UE, como funções, rótulos de recursos, permissões e configurações que usam para executar a AWS.

Além disso, espera-se que o serviço estabeleça seus próprios sistemas de faturamento e medição de uso. A AWS European Sovereign Cloud deve ser lançada primeiro na Alemanha, depois deve expandir seus serviços para todos os clientes europeus.

AWS European Sovereign Cloud – Uma solução para armazenamento e transferência de dados na Europa?

Até agora, a União Europeia manteve uma abordagem mais rigorosa quanto a legislação sobre privacidade e segurança. No ano passado, o regulador de privacidade do sindicato começou a investigar o uso de serviços baseados em nuvem pelo setor público.

Esta medida fez parte da sua verificação para garantir a conformidade com as salvaguardas de privacidade declaradas.

Com a necessidade de backups e melhorias tecnológicas, a maioria das agências governamentais e empresas transferem suas operações para operadoras de nuvem pública, como Amazon e Microsoft. No entanto, a UE está preocupada com o armazenamento de dados em servidores de empresas não europeias.

Além disso, algumas funcionalidades da nuvem podem exigir a transferência de dados para a UE. Consequentemente, os legisladores e algumas empresas estão preocupados com o acesso não autorizado a dados e informações privadas através desse armazenamento e transferência de dados por empresas fora da UE.

Ademais, a UE está preocupada com a dependência de empresas estrangeiras, especialmente empresas sediadas nos EUA, para a computação em nuvem. Isto levou ao surgimento da Nuvem Soberana Europeia da AWS, que poderia tentar eliminar tais preocupações e problemas.

Reagindo ao lançamento do serviço, o vice-presidente de Sovereign Cloud da AWS, Max Peterson, destacou o compromisso da Amazon com a segurança.

Ele afirmou: