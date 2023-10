AMD pretende reforçar capacidades de software com aquisição da Nod.ai

A Advanced Micro Devices (AMD) está migrando estrategicamente para rivalizar com a fabricante de chips Nvidia. Ela planeja adquirir uma startup de inteligência artificial, a Nod.ai, com a finalidade de aumentar suas capacidades de software.

A AMD está comprando o Nod.ai para melhorar o software que funciona com seus chips avançados de IA. No entanto, a Nvidia tem sido boa nisso há muito tempo, então a empresa quer se atualizar. Curiosamente, esta aquisição mostra o quão comprometida a empresa está em tornar sua tecnologia de IA de alto nível.

Nvidia enfrentará forte concorrência no mercado de chips IA

A Nvidia é há muito tempo uma força dominante no mercado de chips de IA. Isso se deve em grande parte à sua habilidade no desenvolvimento de software e na promoção de um ecossistema robusto de desenvolvedores.

No entanto, a AMD priorizou preencher a lacuna entre as suas capacidades de hardware e as ofertas de software depois de reconhecer a importância do software na indústria de IA. Além disso, a empresa está se posicionando como uma forte concorrente da Nvidia.

O presidente da AMD, Victor Peng, afirmou que a empresa está empenhada em executar esta estratégia tanto através de investimentos internos como de aquisições externas.

“Estamos executando essa estratégia”, disse o presidente da AMD, Victor Peng, em entrevista à Reuters. “E fazendo isso por meio de investimentos internos e também de aquisições externas.”

Além disso, um comunicado de imprensa revelou que a mais recente aquisição da AMD trará pessoal qualificado e software de ponta para um desenvolvimento mais rápido. Ademais, de acordo com o vice-presidente da empresa:

“Espera-se que a aquisição da Nod.ai melhore significativamente nossa capacidade de fornecer aos clientes de IA software aberto que lhes permita implantar facilmente modelos de IA de alto desempenho ajustados para hardware AMD.”

Ele adicionou:

“A adição da talentosa equipe Nod.ai acelera nossa capacidade de avançar na tecnologia de compiladores de código aberto e permitir soluções de IA portáteis e de alto desempenho em todo o portfólio de produtos AMD”,

Nod.ai: um ajuste estratégico para a AMD

A startup de IA em questão, Nod.ai, desempenha um papel crucial no plano da AMD. A tecnologia da empresa agiliza a implantação de modelos de Inteligência Artificial otimizados para chips AMD.

Com isso, é importante ressaltar que isso torna mais fácil para as empresas aproveitarem todo o potencial do hardware da AMD. Enquanto isso, a Nod.ai atende principalmente a grandes operadoras de data centers, entre outros clientes.

Vale ressaltar que os termos da aquisição não foram divulgados. Mesmo assim, a Nod.ai, com sede em Santa Clara, Califórnia, arrecadou aproximadamente US$ 36,5 milhões, de acordo com dados do PitchBook.

Grupo de IA da AMD cresce em maio a expansão contínua

Em um movimento significativo no início deste ano, a AMD estabeleceu um grupo de IA para abrigar a recém-adquirida Nod.ai. Este grupo é composto por cerca de 1.500 engenheiros, com uma maioria substancial especializada em funções relacionadas a software.

De acordo com Vamsi Boppana, vice-presidente sênior do Grupo de Inteligência Artificial da AMD, “Temos crescido rapidamente, com planos também para o próximo ano”. Além disso, Boppana enfatizou o rápido crescimento da empresa e os planos ambiciosos para o futuro.

A aquisição da Nod.ai pela AMD marca seu segundo movimento deste tipo nos últimos meses. Curiosamente, isto mostra a sua dedicação em fortalecer a sua posição no mercado de chips de IA. Além disso, quando questionado sobre a possibilidade de aquisições adicionais, o presidente da AMD, Victor Peng, comentou que a empresa está “sempre procurando oportunidades”.