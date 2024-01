Após anúncio de redução de empregos, Google divulga novo investimento de US$ 1 bilhão

No dia 17 de janeiro o Google anunciou planos de reduzir empregos em 2024, através de um memorando interno. Intitulado “Prioridades de 2024 e o Ano que se Inicia”, o CEO do Google, Sundar Pichai, afirmou a necessidade de eliminar cargos para liberar recursos para inteligência artificial e outras prioridades-chave.

Contudo, no dia 18 de janeiro, o Google divulgou seu mais recente investimento no Reino Unido — um centro de dados de 33 acres em Waltham Cross, Hertfordshire.

A gigante da tecnologia acredita que, à medida que o mundo avança em direção às tecnologias impulsionadas por inteligência artificial, deve haver infraestrutura técnica suficiente para sustentar as inovações.

Assim que o centro de dados estiver operacional, ele aumentará a capacidade de computação e ajudará milhões de pessoas que usam os serviços do Google no Reino Unido e no exterior.

Meta de energia livre de carbono do Google

O Google estabeleceu a ambiciosa meta de operar todos os centros de dados e outras funções com energia livre de carbono até 2030. Na verdade, em 2022, a gigante da computação atingiu 64% de energia livre de carbono em uma base horária.

Como pioneiro em infraestrutura de computação, os centros de dados do Google estão entre os mais eficientes do mundo.

– Blog do Google

Além disso, o Google assinou um acordo de compra de energia para energia eólica offshore na Escócia. Assinado com a ENGIE para seu parque eólico Moray West, esse acordo garantirá 90% de energia livre de carbono no Reino Unido até 2025.

Nesse sentido, o Google está buscando métodos eficazes para usar o calor gerado por esses centros de dados. O plano é instalar sistemas de recuperação de calor fora do local, que ajudarão a capturar esse calor gerado para que ele possa ser utilizado pela comunidade local para uso doméstico.

No entanto, o Relatório Ambiental de 2023 do Google revelou uma diminuição de 2% no uso de energia livre de carbono em 2022, em comparação com o ano anterior. Além do mais, houve um aumento impressionante de 37% nas emissões de gases de efeito estufa do Escopo 2.

O consumo de água da empresa também aumentou 22% em 2022.

Estas tendências alarmantes parecem ser um desvio da abordagem do Google que prioriza o meio ambiente. No entanto, não se pode ignorar a quantidade de energia que as tecnologias de IA demandam. À medida que gigantes da tecnologia como Google, Microsoft e Apple desenvolvem mais produtos de IA, a demanda por energia limpa aumentará consideravelmente.

Investimentos do Google no Reino Unido

Não é a primeira vez que o Google investe uma quantia substancial no Reino Unido. Em 2022, adquiriu o Central Saint Giles no West End de Londres para desenvolvê-lo como um espaço de trabalho de última geração para funcionários.

Em dezembro de 2022, o Google inaugurou um novo Centro de Descoberta de Acessibilidade em Londres. O objetivo é desenvolver mais ferramentas de acessibilidade a serem incorporadas aos produtos do Google, tornando a tecnologia mais acessível para pessoas com deficiência física.

O cabo transatlântico do Google, chamado Grace Hopper, chegou ao Reino Unido em 2021. Ele conecta Bude, no Reino Unido, a Nova York e Bilbao, na Espanha.

Esses investimentos-chave mostram o interesse do Google no Reino Unido. Afinal, a empresa gerou £118 bilhões de atividade econômica no Reino Unido em 2023 e atende a cerca de +1 milhão de empresas no Reino Unido.

Google movimentou R$ 153 bilhões no Brasil

Anualmente, o Google apresenta o Relatório de Impacto Econômico, cujo objetivo é apresentar, de maneira quantitativa, o quanto seus serviços contribuem para a movimentação de recursos na economia nacional.

Elaborado pela consultoria Access Partnership, o relatório considera os recursos movimentados pelo buscador, Google Ads, Google AdSense, Google Cloud, Google Play e YouTube.

Em 2022 o Google movimentou R$ 153 bilhões no Brasil. Já em 2021, o relatório do Google estimou que suas plataformas ajudaram a movimentar R$ 104,5 bilhões na economia brasileira. O relatório de 2023 ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que o movimento tenha sido tão expressivo quanto os últimos anos.