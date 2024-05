Apple anuncia novas funcionalidades de acessibilidade para usuários com deficiência

Após o lançamento das novas linhas de iPad Pro e iPad Air, juntamente com alguns acessórios atualizados, a Apple anunciou uma série de novos recursos para iPhones e iPads que devem ser lançados ainda este ano. O objetivo dessas adições é tornar seus dispositivos acessíveis a uma gama mais ampla de usuários.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que a Apple inclui recursos de acessibilidade. Na verdade, a empresa adiciona regularmente novidades para usuários com necessidades especiais no Dia Mundial de Conscientização sobre Acessibilidade. Este ano não é exceção.

Falando sobre o assunto, o CEO da Apple, Tim Cook, enfatizou que a empresa sempre valorizou o poder da inovação para transformar vidas.

É por isso que, há quase 40 anos, a Apple tem defendido o design inclusivo, incorporando acessibilidade ao cerne de nosso hardware e software.

– Tim Cook

Agora, vamos analisar os mais recentes aprimoramentos da Apple, um por um.

Dicas de movimento do veículo

Este recurso é especialmente útil para pessoas que sofrem de enjoos de movimento ao usar seus telefones em um carro em movimento. Uma vez ativado, uma série de pontos em movimento aparecerá na tela, seguindo os movimentos do veículo.

De acordo com a Apple, isso ajudará a minimizar o conflito sensorial e permitirá que as pessoas usem seus telefones sem sentir náuseas.

Pesquisas mostram que o conflito sensorial ocorre quando há uma discrepância entre o que os olhos veem e o que o corpo sente. Os pontos em movimento mencionados anteriormente têm o objetivo de corrigir isso. Além disso, não há com o que se preocupar em relação à experiência do usuário, pois os pontos não irão obscurecer o conteúdo exibido na tela do telefone.

Espera-se que esse recurso seja lançado como parte do iOS 18, juntamente com o lançamento do altamente antecipado iPhone 16. Como de costume, ele será opcional, permitindo que os usuários ativem ou desativem conforme desejarem no centro de controle.

Rastreamento ocular

Conforme sugere o nome, este recurso facilitará a navegação em seu dispositivo apenas com o movimento dos olhos. Combinado ao Controle de Fixação, você também poderá acessar recursos adicionais, como botões físicos e gestos.

Disponível tanto para iPad quanto para iPhone, o rastreamento ocular será de grande ajuda para pessoas com deficiências, permitindo-lhes operar seus dispositivos sem auxílio externo.

Utilizando inteligência artificial, aprendizado de máquina e a câmera frontal do dispositivo, este recurso promove uma experiência personalizada e, vale ressaltar, todos os dados utilizados permanecem estritamente no dispositivo, sem compartilhamento com a Apple.

Háptica musical

A Háptica Musical é um recurso de acessibilidade que facilitará a apreciação da música por pessoas surdas ou com dificuldades auditivas. Adicionando camadas à experiência musical na forma de toques, texturas e vibrações refinadas, este recurso promove uma experiência sensorial mais completa.

A Apple já está trabalhando com um milhão de músicas em seu catálogo para garantir que este recurso possa ser desfrutado por pessoas em todo o mundo. Além disso, a Háptica Musical estará disponível como uma API para que os desenvolvedores possam integrar ainda mais música em seus aplicativos.

Atalhos vocais e escuta para fala atípica

Estes dois recursos são especialmente projetados para pessoas com dificuldades na fala. Com os atalhos vocais, é possível utilizar sons ou expressões personalizadas para comandar a Siri a executar uma tarefa específica.

Já com a funcionalidade de escuta para fala atípica, é possível treinar a Siri para entender uma ampla gama de padrões de fala. Isso é especialmente útil para pessoas com condições como Paralisia Cerebral ou que tiveram um AVC recentemente e não conseguem falar claramente. Ao ativar este recurso, a Siri será capaz de compreendê-las com maior precisão, promovendo uma interação mais inclusiva e eficaz.

CarPlay recebe controle por voz

O CarPlay é uma maneira inteligente e prática de usar seu iPhone enquanto dirige e agora está recebendo alguns recursos de acessibilidade úteis.

Esses recursos incluem:

Controle por voz para navegar pelos aplicativos através da tela de entretenimento do carro.

Filtro de cor combinado com texto em negrito e texto grande para facilitar a compreensão visual durante a condução.

Reconhecimento de som, um recurso que enviará alertas ao reconhecer buzinas de carros e sirenes. Este é um recurso valioso para pessoas com deficiência auditiva.

Recursos de acessibilidade no visionOS

Além de tudo, recursos de acessibilidade estão sendo adicionados ao visionOS, o sistema operacional de realidade mista da Apple para o Apple Vision Pro.

Entre esses recursos estão as legendas ao vivo em todo o sistema, que serão benéficas para pessoas com deficiência auditiva. O visionOS também irá oferecer suporte a dispositivos auditivos Made for iPhone e processadores auditivos cocleares, proporcionando uma experiência inclusiva para usuários com essa necessidade.

Por fim, para usuários com deficiências visuais, recursos como Inverter Inteligente, Flashing Dim e Redução de Transparência serão úteis para melhorar a experiência de uso.

Outras atualizações da Apple

Além das adições mencionadas acima, a Apple anunciou várias outras atualizações:

A Digitação por Suspensão, ideal para usuários com visão prejudicada, que exibirá o texto em uma fonte maior durante a digitação.

O Controle por Voz oferecerá suporte para palavras difíceis e vocabulário personalizado, beneficiando usuários com dificuldades de fala.

oferecerá suporte para palavras difíceis e vocabulário personalizado, beneficiando usuários com dificuldades de fala. O recurso de Fala ao Vivo será útil para usuários não falantes, oferecendo categorias e compatibilidade com Legendas ao Vivo.

será útil para usuários não falantes, oferecendo categorias e compatibilidade com Legendas ao Vivo. Com o Controle de Alternância , os usuários poderão fazer com que a câmera de seus dispositivos reconheça toques de dedo como interruptores.

, os usuários poderão fazer com que a câmera de seus dispositivos reconheça toques de dedo como interruptores. O Trackpad Virtual para AssistiveTouch permitirá que usuários com deficiências físicas controlem seus dispositivos de forma mais fácil e intuitiva.

permitirá que usuários com deficiências físicas controlem seus dispositivos de forma mais fácil e intuitiva. O recurso Voz Pessoal proporcionará uma voz personalizada para uso no FaceTime, chamadas telefônicas e outros aplicativos, sendo útil para pessoas prestes a perder a voz.

proporcionará uma voz personalizada para uso no FaceTime, chamadas telefônicas e outros aplicativos, sendo útil para pessoas prestes a perder a voz. O VoiceOver contará com novas vozes, melhor ajuste de volume, um Rotor de Voz flexível e a capacidade de personalizar atalhos de teclado, proporcionando uma experiência aprimorada para usuários com deficiências visuais.

Em resumo, essas atualizações representam apenas uma parte do que a Apple está desenvolvendo. A expectativa é que a empresa anuncie mais recursos durante a Conferência Mundial de Desenvolvedores (WWDC). Assim como o Google, a apresentação da Apple na WWDC também deve destacar importantes atualizações de IA.