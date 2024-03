Apple cede à União Europeia: mudança regulatória na App Store

Na Europa, a Apple retrocedeu na luta pela manutenção da supremacia de sua loja de aplicativos. A gigante da tecnologia anunciou que os desenvolvedores agora têm a liberdade de distribuir diretamente seus aplicativos aos consumidores. Contornando assim a rota tradicional da App Store.

Esta medida, que entrou imediatamente em vigor, surge no meio de crescentes pressões e críticas tanto dos reguladores como dos concorrentes. É importante ressaltar que a conformidade da Apple com a Lei dos Mercados Digitais (DMA) também reflete uma mudança na sua abordagem à distribuição de aplicativos via app store ou não na região.

Apple se rende à União Europeia em caso da App Store

De acordo com as novas regras, os criadores de software europeus podem distribuir os seus aplicativos diretamente aos consumidores através das suas próprias plataformas, em vez de passarem pela App Store.

No entanto, os desenvolvedores ainda devem aderir aos termos e condições da Apple, garantindo algum nível de supervisão e controle. Embora a decisão da Apple vise proteger a presença da App Store na região, também poderá ter implicações significativas no seu modelo de receitas.

Isso ocorre porque a empresa normalmente cobra taxas dos desenvolvedores de até 30% sobre as vendas realizadas pela App Store.

Todavia, a empresa introduziu uma taxa de tecnologia básica de 50 centavos de euro por conta de usuário anualmente, independentemente do método de distribuição escolhido pelos desenvolvedores.

Entretanto, a DMA permanece firme na sua exigência de controlar o poder das grandes empresas tecnológicas, incluindo Apple, Amazon, Meta Platforms, Google e Microsoft.

Embora esta procura incentive uma maior concorrência e inovação no mercado europeu, coloca estas empresas em alerta para sustentar os seus ganhos.

Em resposta aos requisitos do DMA, a Apple também anunciou que os usuários na UE terão agora a opção de acessar mercados de aplicativos alternativos (diferentes da app store) em dispositivos iOS.

Esta mudança significa um passo em direção a um ecossistema de aplicativos mais aberto e competitivo na plataforma iOS. Também se alinha com os objetivos da estratégia de apoio regulamentar.

A expansão da Apple na Europa

Em meio ao declínio das receitas e aos desafios nos principais mercados, a decisão da Apple de expandir o seu ecossistema na Europa reflete o compromisso da empresa em permanecer relevante na indústria tecnológica.

Tradicionalmente, a Apple controlava rigidamente seu ecossistema, conhecido como um lucrativo “jardim murado” em função da exclusividade imposta via app store.

No entanto, as dificuldades recentes da empresa, incluindo a fraca procura pelos seus smartphones na China e a sua substituição como empresa mais valiosa do mundo pela Microsoft, motivaram esta mudança.

Em resposta à pressão regulatória, a Apple tomou medidas para resolver disputas legais em curso, como a sua discussão com a Epic Games.

Também abordou uma recente multa antitruste da UE de 1,84 bilhões de euros (2,01 bilhões de dólares). Esta relacionada com preocupações de concorrência no mercado de streaming de música.

Estes desenvolvimentos destacam o crescente escrutínio enfrentado por gigantes da tecnologia como a Apple e as potenciais consequências de violações regulamentares.

Um exemplo notável são as pesadas multas de até 10% da receita global, de acordo com o DMA. Apesar desses desafios e do mais recente problema com a app store, as ações da Apple tiveram um aumento modesto na tarde de terça-feira, mitigando algumas de suas perdas em 2024.