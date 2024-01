Apple distribui US$ 500 milhões em resposta a ação coletiva por desaceleração de iPhones

A Apple começou a distribuir fundos em resposta a uma longa ação coletiva nos Estados Unidos alegando que o fabricante do iPhone diminuiu intencionalmente a velocidade de alguns de seus modelos.

Essa notícia surge à medida que a Apple encerra o caso, desembolsando uma quantia substancial de US$ 500 milhões.

Cada pessoa que entrou com a reclamação receberá, em média, US$ 92.

Em dezembro de 2017, a Apple admitiu desacelerar deliberadamente alguns iPhones à medida que envelheciam. Isso gerou críticas dos usuários do iPhone, que acusaram a Apple de controlar seus dispositivos sem aviso prévio.

A Apple argumentou que, como o desempenho dos dispositivos diminuía com o tempo, a “desaceleração” prolongava a vida útil de suas baterias.

Embora a gigante da tecnologia tenha negado qualquer irregularidade, decidiu encerrar o processo judicial em 2020, citando o aumento do custo da litigação em curso como motivo para resolver o caso.

Inicialmente, o acordo envolvia uma compensação no valor de US$ 25 por usuário. No entanto, a decisão final revela que cada pessoa receberá quase quatro vezes o valor declarado inicialmente.

Por que a Apple desacelera os telefones?

Após os recentes pagamentos em resposta à polêmica da desaceleração do iPhone, é crucial entender por que a Apple desacelerou seus iPhones.

De acordo com a explicação oficial fornecida pela Apple, o envelhecimento das baterias de íon de lítio e o impacto potencial no desempenho do dispositivo os levaram a tomar essa decisão.

As baterias nos iPhones sofrem uma degradação natural com o tempo, reduzindo as capacidades de desempenho ideais dos dispositivos.

Em resposta a esses desafios, a Apple afirmou ter introduzido um recurso de gerenciamento de desempenho no iOS. Esse recurso evitaria desligamentos inesperados durante tarefas exigentes, estendendo assim a vida útil geral dos dispositivos.

Como ficam os brasileiros que possuem iPhones mais antigos?

Até o momento da redação deste artigo, ainda não há registro de nenhum processo judicial sobre a polêmica da desaceleração do iPhone no Brasil. Entretanto, autoridades já impuseram múltiplas ações legais e penalidades à empresa por comercializar seus celulares sem incluir o carregador na embalagem.

O caso que envolveu a maior cifra sobre o problema dos carregadores foi a aplicada pela Justiça de São Paulo em outubro de 2022. O juiz da 18ª Vara Cível de São Paulo (capital), Caramuru Afonso Francisco, determinou que a Apple voltasse a incluir os carregadores nos modelos de iPhone.

Caso não aceitasse a decisão, a Apple precisaria pagar R$ 100 milhões, com juros de mora de 1% ao mês, capitalizados anualmente, além de oferecer os carregadores para quem adquiriu os aparelhos a partir de 13 de outubro de 2020. A empresa recorreu da decisão.

Além disso, a gigante da tecnologia já foi multada pelo Procon-RJ em R$ 12,2 milhões e pelo Procon-SP em R$ 10,5 milhões. Portanto existe uma grande possibilidade de que haja um processo judicial sobre a polêmica da desaceleração do iPhone no Brasil em breve.

Apple enfrenta batalha legal paralela no Reino Unido

Em uma batalha legal paralela no Reino Unido, a Apple enfrentou uma ação coletiva por uma conduta semelhante, na qual terá que desembolsar uma compensação surpreendente de £1,6 bilhão (R$ 12,5 bilhões). Este caso representa cerca de 24 milhões de usuários do iPhone e foi iniciado por Justin Gutmann em junho de 2022.

Embora a Apple tenha tentado descartar essa ação judicial, foi impedida em novembro passado. A empresa enfrenta uma batalha difícil contra o que ela rotulou como uma reivindicação “infundada”.

Nós nunca – e nunca iríamos – fazer qualquer coisa para encurtar intencionalmente a vida de qualquer produto da Apple ou degradar a experiência do usuário para impulsionar a atualização do cliente.

– Apple

Gutmann expressou satisfação com os pagamentos em resposta ao desenvolvimento nos Estados Unidos. No entanto, ele alertou que as decisões nos Estados Unidos não terão impacto no caso em andamento no Reino Unido.

Ele afirmou ainda que o acordo nos EUA não equivale a uma admissão de culpa por parte da Apple. É, ao invés disso, uma “vitória moral” desprovida de benefícios imediatos para sua busca por justiça no Reino Unido.

No Tribunal de Apelação do Reino Unido, o próximo marco é uma audiência onde a Apple pode interromper os procedimentos. Embora a linha do tempo permaneça incerta, Gutmann espera as potenciais datas de julgamento no final de 2024 ou início de 2025.