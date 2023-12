Apple e Paramount mantêm negociações para combinar serviços de streaming

Apple+ e Paramount+ discutiram a possibilidade de agrupar seus serviços de streaming em um só. Isso foi divulgado por um relatório do Wall Street Journal.

As negociações estão em seus estágios preliminares e, se forem bem-sucedidas, os assinantes pagarão menos pelo pacote em comparação com a taxa mensal combinada das assinaturas individuais do Apple TV+ e Paramount+.

Após a notícia, a Paramount viu um aumento de quase 10% no preço das ações na sexta-feira. No entanto, as ações continuam com queda de 6% este ano. Conforme a Paramount Global, a Paramount+ tinha mais de 63 milhões de assinantes no terceiro trimestre de 2023.

O acordo beneficia a Paramount

O relatório do WSJ afirma que as duas empresas procuram reduzir os custos de subscrição para os utilizadores que pagam pelos dois serviços individuais. A assinatura do Paramount+ Essential Tier custa US$ 5,99. Além disso, a taxa do Paramount+ com Showtime é de US$ 11,99, de acordo com o site.

Por outro lado, a Apple cobra US$ 9,99 por uma assinatura da Apple+. A empresa aumentou essa assinatura em US$ 3 em outubro.

Os benefícios deste acordo também vão além dos custos, pois ajudará a Paramount a se alinhar com as mudanças na indústria de mídia. A empresa tem enfrentado receitas decrescentes e perdas de streaming nos últimos anos.

Apple TV+ e Paramount+ também oferecem diferentes estratégias de conteúdo. Apple TV+ oferece suporte a uma ampla gama de conteúdo exclusivo e de prestígio, enquanto Paramount+ oferece alguns filmes e programas de TV populares.

Rivais de streaming se unem

O acordo de parceria entre Apple e Paramount não é o primeiro. Isso porque outros gigantes do streaming também estão optando por se unir para impedir a saída de assinantes devido ao aumento dos custos.

A Netflix garantiu um acordo semelhante com a Max da Warner em novembro. O acordo envolveu o agrupamento dos dois serviços de streaming por apenas US$ 10 mensais. Esse valor é inferior aos US$ 17 pagos por quem assina os dois serviços individualmente.

Executivos da Liberty Media e da Warner Bros. Discovery discutiram anteriormente pacotes de streaming. A gigante do entretenimento Disney já oferece suporte a serviços de streaming como Disney+, ESPN+ e Hulu.

Os gigantes do entretenimento também estão fazendo parcerias para mais do que apenas serviços de streaming. No início deste ano, a Disney e a Charter fecharam um acordo para alguns usuários do Spectrum garantirem o acesso ao canal Disney+ com anúncios.

Após este acordo, alguns especialistas especularam que tais parcerias se tornariam cada vez mais populares. A Netflix também lançou recentemente um plano apoiado por anúncios que custa menos.

Streaming no Brasil

No Brasil, os serviços de streaming estão cada vez mais populares, inclusive, há pesquisas indicando que o Brasil é o 2º país que mais consome streaming no mundo, com quase 70% dos habitantes assinando um ou mais serviços.

Depois de uma dominância gigantesca da Netflix por vários anos, de uns tempos pra cá podemos ver mais serviços ganhando espaço na preferência dos brasileiros. Só para exemplificar, segundo dados da Hibou, empresa de monitoramento e consumo de mercado, esses são os streamings mais acessados:

Netflix – 91%;

Amazon Prime Video – 53%;

GloboPlay – 30%;

Disney Plus – 26%;

HBO MAX – 20%;

Telecine Play – 13%;

YouTube Premium – 9%;

Star Plus – 8%;

Paramount Plus – 6%; e

AppleTV – 4%.

Um fenômeno interessante tem sido a transmissão de eventos esportivos ao vivo. Diante disso, destacam-se HBO MAX e Disney. Estas empresas têm direitos de transmissão da Champions League, Libertadores e diversos campeonatos nacionais europeus. Isso certamente atrai um grande público no Brasil, que o de apaixonados por futebol.