Apple enfrenta processo por conduta anticompetitiva no mercado de pagamentos P2P

A Apple enfrenta problemas com ações legais, isso porque consumidores insatisfeitos entraram com uma ação coletiva contra a empresa. Na ação, eles a acusam de obstruir deliberadamente a tecnologia de moeda virtual em aplicativos de pagamento peer-to-peer (P2P).

A denúncia, apresentada em um Tribunal Distrital da Califórnia em 17 de novembro, alega que a Apple conspirou com as plataformas de pagamentos Venmo e Cash App. A intenção seria limitar o uso da tecnologia de moedas digitais descentralizadas, resultando em usuários tendo que arcar com preços rapidamente inflacionados.

Acordo da empresa com ação coletiva

O processo alega que os supostos acordos anticompetitivos da Apple restringem a concorrência de recursos e preços no mercado. Isso ocorre depois que a empresa proibiu a integração da tecnologia de criptomoedas em aplicativos de pagamento P2P no iOS, tanto em apps existentes, quanto em novos.

Os demandantes argumentam que a Apple emprega uma série de medidas. Dentre elas, a empresa atuaria incluindo exclusividade da App Store imposta por hardware e restrições prometidas à tecnologia de navegador da web. A ideia seria exercer controle total sobre os aplicativos em iPhones e iPads.

O processo afirma ainda que a Apple obriga os novos aplicativos de pagamento P2P do iOS a excluir as criptomoedas. Isso porque coloca essa exigência como requisito de entrada.

Os indivíduos por trás da ação legal se identificam como clientes que sofreram com taxas inflacionadas devido às restrições da Apple no mercado de pagamentos iOS P2P.

Seu recurso legal busca compensação por taxas excessivas e cobranças inflacionadas, citando alegadas práticas anticompetitivas da Apple.

Além disso, eles estão buscando medidas cautelares para impedir que a Apple celebre e aplique acordos anticompetitivos que prejudiquem concorrentes e potenciais participantes no setor de pagamentos P2P do iOS.

O documento de 58 páginas fornece um relato abrangente da história e da evolução dos aplicativos de pagamento peer-to-peer, das criptomoedas e do papel da Apple no mercado.

Outras negociações judiciais da Apple

Notavelmente, a Apple enfrentou vários processos judiciais nos últimos meses. Em uma decisão de junho, um juiz federal na Califórnia determinou que a Apple não pode escapar de uma ação coletiva que acusa o CEO Tim Cook de fornecer informações enganosas aos investidores.

A alegação centra-se nas declarações de Cook durante uma chamada com analistas em novembro de 2018. Na chamada, ele teria omitido informações sobre a pressão de vendas na China ao listar desafios em outros países.

A ação coletiva revelou que após a convocação de novembro de 2018, em janeiro de 2019, a Apple supostamente instruiu seus fornecedores a reduzirem a produção.

Isto ocorreu pouco antes de a empresa reduzir inesperadamente a sua previsão de receitas trimestrais em até US$ 9 bilhões de dólares, devido às tensões comerciais com a China.

Consequentemente, as cotas de mercado da Apple sofreram um declínio de US$ 74 bilhões de dólares. Dessa forma, levando a uma queda de 10% nas ações da empresa no dia seguinte.

Além disso, em junho de 2023, consumidores iniciaram outra ação coletiva contra a Apple. Este processo alegou que a gigante da tecnologia não divulgou adequadamente que a compra de seu iPhone 14 Pro não inclui carregador.

Os consumidores argumentaram que sem o dispositivo de carregamento essencial, o iPhone 14 Pro se torna inutilizável, a menos que seja adquirido um carregador separado.

Essencialmente, a Apple foi acusada de divulgar essas informações em letras pequenas no verso das caixas. Apenas nesse aviso afirmou que o carregador e os fones de ouvido são vendidos separadamente.

A ação coletiva afirmou que os compradores foram pegos de surpresa. Sendo assim, ficaram surpresos ao perceberem que seus smartphones caros não poderiam funcionar sem que eles ainda tivessem que comprar um acessório essencial.