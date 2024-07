Apple Intelligence atrasa lançamento

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

O lançamento da Apple Intelligence sofreu um novo adiamento.

Originalmente programado para setembro, o lançamento foi postergado para outubro, coincidindo com a liberação do iOS 18.1.

Os desenvolvedores terão acesso antecipado esta semana através das versões beta do iOS 18.1 e iPad 18.1.

Apple Intelligence ainda não tem previsão de lançamento na UE e na China.

Inicialmente, a Apple planejou lançar a Apple Intelligence junto com o iOS 18 em setembro. No entanto, adiou o lançamento devido a questões de estabilidade, o que levou a empresa a expandir os testes. Este acesso antecipado aos desenvolvedores é crucial, pois permitirá que a empresa colete feedbacks valiosos antes do lançamento comercial.

Recursos inovadores da Apple Intelligence

A Apple Intelligence representa a incursão da Apple no campo da inteligência artificial. Este é um sistema de inteligência pessoal que traz uma série de novas funcionalidades desenhadas para simplificar a vida cotidiana. Entre essas, está a Ferramenta de Escrita, que permite alterar o tom de um e-mail com um simples clique. Além disso, possui a capacidade de encurtar ou expandir textos de e-mail.

Outro destaque é o Genmoji, um recurso que possibilita a criação de emojis personalizados sob demanda. Com o Image Wand, os usuários podem transformar esboços rústicos em imagens polidas com um simples movimento. Além disso, o novo Image Playground convida os usuários a gerar imagens criativas a partir de comandos e descrições simples.

Regulamentações e Mercados Internacionais

No último mês, a Apple anunciou que a Apple Intelligence não será lançado na UE em breve, devido às rigorosas regulamentações do bloco que complicam o lançamento de novos produtos. Desta vez, a própria Apple decidiu adiar o lançamento, antecipando que o Digital Markets Act (DMA) poderia obrigar alterações no recurso que comprometeriam a privacidade e segurança dos dados dos usuários.

A mesma cautela aplica-se à China, onde as regulações são igualmente ou até mais estritas que na UE, especialmente em relação à inteligência artificial.

A principal preocupação é se a Apple poderá utilizar seus próprios servidores, uma vez que a China exige que os dados dos cidadãos sejam armazenados dentro do país. Isso implicaria o envolvimento de uma terceira parte nos servidores, o que poderia comprometer a privacidade e segurança dos dados, uma situação com a qual a Apple prefere não se comprometer.