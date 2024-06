Apple Intelligence não será lançada na UE tão cedo

Apple Intelligence, iPhone Mirroring e melhorias no SharePlay da Apple não serão lançados na UE após o iPhone da Apple sair em setembro.

A Apple afirma que a Lei dos Mercados Digitais, introduzida no ano passado, a forçará a comprometer a integridade de seus produtos e prejudicará a segurança do usuário.

No entanto, a Apple prometeu que cooperará com a UE e encontrará uma forma de disponibilizar estas funcionalidades aos seus clientes europeus o mais rapidamente possível.

A Apple também está enfrentando problemas para lançar o Apple Intelligence na China devido a regulamentações rígidas, incluindo a proibição do ChatGPT no país.

A Apple anunciou recentemente, em junho de 2024, uma série de recursos interessantes baseados em IA na Worldwide Developers Conference. Aliás, estes deveriam ser a resposta da empresa aos seus rivais.

Por mais lamentável que seja, no entanto, o coração destas funcionalidades, o tão cobiçado Apple Intelligence (AI), não será lançado na UE tão cedo.

Os outros dois recursos que foram submetidos a esse atraso são o iPhone Mirroring no Mac e melhorias no produto de compartilhamento de tela da Apple, SharePlay.

Dado o quão rigorosas são as regras da UE, o lançamento de um novo produto no bloco sempre foi um desafio. Porém, desta vez, não foi o bloco que proibiu esses recursos, mas a própria Apple. Isso porque a Big Tech decidiu adiar o lançamento dos recursos mencionados acima.

A Apple acredita que o Digital Markets Act (DMA), uma regulamentação antitruste introduzida no ano passado, pode forçar a empresa a fazer certas mudanças em seus produtos que colocarão em risco a privacidade do usuário e a segurança dos dados.

A Lei dos Mercados Digitais (DMA)

É importante notar que a DMA acabou introduzida no ano passado porque a UE acreditava que alguns dos principais intervenientes na indústria, como a Amazon, a Apple, a Alphabet e a Meta, estavam intencionalmente dificultando a entrada de empresas menores no mercado.

Um dos requisitos básicos do DMA é que estas empresas garantam que as funções básicas dos seus produtos funcionam em dispositivos e ecossistemas concorrentes.

Fora da Europa, espera-se que todos os recursos da Apple sejam lançados como parte das próximas atualizações do sistema operacional, incluindo iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15. Da forma como está agora, isso será uma perda apenas para os clientes europeus da Apple.

No entanto, há esperança de que estas funcionalidades estejam em breve disponíveis para os utilizadores da UE. Isso porque a Apple prometeu trabalhar com a Comissão e encontrar uma forma de oferecer os seus serviços sem comprometer a integridade dos produtos ou violar a DMA.

Não é a primeira vez para a Apple

Esta não é a primeira vez que a Apple se envolve em algo assim. Só para ilustrar, em janeiro deste ano, quando a Apple explicava como planeja cumprir a DMA, ela disse que as mudanças que precisará trazer para cumprir a lei deixarão os dispositivos Apple expostas a malware, golpes e outras ameaças.

A Apple também disse que isso tornará difícil para a empresa detectar e prevenir tais ameaças. No entanto, a resistência da Apple não fez nada para mudar a opinião da UE.

Na verdade, em resposta a isto, a Comissão Europeia disse: “Os gatekeepers são bem-vindos para oferecer os seus serviços na Europa, desde que cumpram as nossas regras destinadas para garantir uma concorrência leal”.

Apple Intelligence também não será lançado na China

Além da UE, a Apple também pisou no freio no lançamento do Apple Intelligence “AI” na China. O primeiro desafio é que a China é tão rigorosa quanto a UE no que diz respeito à tecnologia. Portanto, a Apple terá que obter a aprovação do seu modelo de IA pelas autoridades chinesas.

O maior problema é que o Siri da Apple agora será integrado ao ChatGPT para determinadas consultas, a fim de fornecer respostas mais precisas ao usuário. No entanto, o ChatGPT foi proibido na China, o que não parece mudar tão cedo, então a Apple terá que eliminar esse recurso ou encontrar um parceiro doméstico de IA na China.

Outra questão é se a Apple conseguirá usar seus próprios servidores. Dado que a China é muito exigente quanto à forma como os dados dos seus cidadãos são tratados.

Em suma, o país asiático exige que todos os dados fiquem armazenados em servidores localizados dentro das fronteiras chinesas. Esses servidores são administrados por terceiros.

Portanto, a Apple terá que fazer parceria com uma dessas empresas de servidores de computação de IA. No entanto, e quanto à privacidade dos dados? A Apple não será capaz de dar a mesma garantia sólida em relação à privacidade de dados se um terceiro estiver envolvido.