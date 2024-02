Apple intensifica projeto de carro autônomo “secreto” com mais testes

Embora a Apple tenha mantido muito segredo sobre seu projeto de carro autônomo, os registros da gigante da tecnologia junto ao Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia indicam que ela intensificou os testes do veículo autônomo.

A empresa quadruplicou sua distância de condução de teste em 2023 em comparação com 2022, registrando 450.000 milhas de condução autônoma nos EUA.

Relatórios anteriores afirmavam que a empresa reduziu os seus esforços para desenvolver um carro elétrico com condução autônoma. No entanto, de acordo com os últimos registros, a Apple continua forte com o projeto, mesmo que tenha reduzido suas expectativas.

Apple ainda está atrás de outros desenvolvedores de veículos autônomos em testes

O maior foco da Apple em testar seu VE autônomo é relativamente recente, com a maioria das milhas de teste sendo registradas no segundo semestre de 2023. Os testes atingiram o pico em agosto, quando a Apple registrou 83.900 milhas de testes autônomos.

Além da Waymo, a Zoox da Amazon e algumas outras empresas estão atualmente autorizadas a testar seus veículos na Califórnia sem motoristas de segurança.

No entanto, apesar de acelerar os testes, a Apple ainda está atrás de empresas mais avançadas em desenvolvimento de carros autônomos.

Por exemplo, o Waymo da Alphabet dirigiu impressionantes 3,7 milhões de milhas de teste no estado com um motorista de segurança ao volante, 1,2 milhão de milhas de teste sem motorista e mais de 1,6 milhão de milhas adicionais com passageiros.

A Apple ainda não obteve permissão para realizar testes totalmente sem motorista em vias públicas na Califórnia, o que significa que deve ter um motorista de segurança ao volante o tempo todo.

Vale ressaltar que além das milhas de testes registradas na Califórnia, o Waymo também opera um serviço de táxi autônomo sem motorista em Phoenix e realiza testes em Austin, Texas.

A divisão de veículos autônomos da General Motors, Cruise, também supera a Apple em testes, apesar de seu estado conturbado. A empresa interrompeu seus testes nacionais de veículos autônomos logo após perder sua licença de implantação na Califórnia em outubro de 2023.

No entanto, ainda conseguiu acumular 2,65 milhões de milhas em testes de direção no estado. Isso é mais de 2,2 milhões a mais do que a Apple registrou.

Embora as diretrizes de relatórios da Califórnia tornem um desafio comparar diretamente os dados dos testes, a Apple claramente tem um longo caminho a percorrer antes de poder alcançar seus maiores rivais.

Apple supostamente trabalhando em tecnologia v2x para seu carro autônomo

Com a Apple sendo altamente sigilosa sobre o projeto, pouco se sabe sobre os carros autônomos que estão em desenvolvimento pela fabricante do iPhone.

Em 2022, a Apple contratou Desi Ujkashevic, ex-executivo da Ford, para ajudar no desenvolvimento de seu primeiro VE autônomo.

No entanto, os relatórios sugerem que a empresa está trabalhando numa nova tecnologia Vehicle-to-Everything (V2X). Esta permitiria aos carros conectarem-se à Internet of Things (IoT) e até comunicarem entre si.

A gigante da tecnologia já registrou diversas novas patentes de software e hardware focadas em recursos de conforto de condução, como suspensão e assentos.

Embora tenha sido relatado anteriormente que o carro da Apple chegaria em 2024, o lançamento foi adiado. A boa notícia, porém, é que o projeto de desenvolvimento do carro, que supostamente custará menos de US$ 100 mil, finalmente parece estar ganhando força.