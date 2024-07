Apple remove 25 VPNs de sua App Store na Rússia

Seguindo uma ordem do órgão regulador de comunicações da Rússia, a Apple removeu 25 aplicativos de VPN de sua App Store na Rússia.

Milhões de russos usam VPNs para contornar a censura pesada na internet no país. No entanto, as autoridades ficaram descontentes com isso e decidiram erradicar completamente os serviços de VPN da empresa.

Mas não é tão fácil quanto parece. Isso porque as empresas de VPN estão descontentes com essa ordem e algumas, como a Le VPN, decidiram reagir com servidores VPN secretos.

Em 4 de julho, a Apple removeu 25 aplicativos de rede privada virtual (VPN) de sua App Store na Rússia. A medida seu deu após uma solicitação do órgão regulador de comunicações e internet da Rússia, 0 Roskomnadzor.

As VPNs removidas incluem provedores de renome como NordVPN e Proton VPN, bem como outros como Red Shield VPN e Le VPN.

Razão por trás desta mudança

Assim como a China, a Rússia de Putin também gosta de exercer censura online e controlar o tipo de conteúdo que seus cidadãos podem acessar. É também por isso que muitos sites populares como Wikipedia, Reddit e Facebook são bloqueados no país.

Após a invasão da Ucrânia, veículos de notícias internacionais como a BBC também acabaram bloqueados na Rússia e o resto da internet ficou com acesso fortemente restrito. Sem acesso a canais de notícias independentes e plataformas globais de mídia social, a Rússia garante que os dissidentes no país sejam mantidos no mínimo acesso a informações.

Para contornar essas restrições e acessar a internet em sua totalidade, milhões de pessoas na Rússia recorreram ao uso de VPNs.

Como as VPNs ajudam a contornar as restrições geográficas?

As VPNs falsificam seu endereço IP real e criptografam seu tráfego de internet, tornando você anônimo online e protegendo-o dos olhares curiosos de hackers, ISPs e autoridades governamentais, que não conseguem ver o que você está fazendo online.

Por exemplo, uma pessoa na Rússia que geralmente não conseguiria acessar conteúdo e sites proibidos no país, seria capaz de contornar essas restrições usando uma VPN para alterar a localização do seu dispositivo.

Então, ao se conectar a um servidor VPN, digamos, no Reino Unido, eles poderiam acessar notícias da BBC e plataformas proibidas na Rússia, como o Facebook, para se comunicar com o resto do mundo.

Nem é preciso dizer que o uso de VPN por cidadãos russos não agradou ao governo russo, e é por isso que eles estão tomando medidas para garantir que estes não consigam contornar as restrições impostas pelas autoridades.

Até agora, 150 serviços de VPN já foram proibidos na Rússia, e o governo planeja erradicá-los completamente do país.

A Apple não tem escolha a não ser atender ao pedido da Rússia de remover aplicativos de VPN. Se não o fizer, pode ser a próxima empresa na lista negra da Rússia. Em uma carta enviada pela Apple às VPNs removidas, ela diz que elas violam a lei russa, e é por isso que foram removidas.

Curiosamente, porém, a carta foi enviada depois que as VPNs já haviam sido removidas da App Store. Além disso, a Apple não especificou quais regulamentações russas as VPNs violaram.

Reação à proibição de VPNs na Rússia: o que as empresas de VPN têm a dizer

As empresas de VPN estão descontentes com o último anúncio da Rússia. Por exemplo, a Red Shield VPN disse que, ao cumprir com a determinação do Roskomnadzor para manter seus negócios na Rússia, a Apple está apoiando diretamente um regime autoritário. Isso não é apenas um movimento imprudente, mas também um crime contra a sociedade civil.

A Le VPN compartilhou sentimentos semelhantes. “Este evento marca um passo significativo nos esforços contínuos do Roskomnadzor para controlar o acesso à internet e o conteúdo dentro do território russo”, disse em uma declaração.

No entanto, diferentemente de outros, a Le VPN não vai cair sem lutar. Isso porque a empresa lançou uma versão alternativa de seu serviço chamada ‘Le VPN Give’, o qual permitirá que cidadãos russos usem seus servidores secretos por meio de software de código aberto de terceiros e conexões VPN ofuscadas.

Curiosamente, a Le VPN não está sozinha. Fontes dizem que alguns programadores freelancers e empresas de VPN também decidiram reagir construindo ferramentas equipadas para evitar censura.

No momento, ainda não temos muitos detalhes sobre essa iniciativa, mas não é muito surpreendente que as pessoas estejam se revoltando. Afinal, o acesso sem rodeios à internet é um direito fundamental no mundo de hoje e tal abuso flagrante de autoridade estava fadado a ser recebido com revolução. Fique ligado para mais informações.