Apple revela detalhes de receita do primeiro trimestre e anuncia recompra de ações de US$ 110 bilhões

Na última semana, a Apple divulgou os detalhes de receita do seu primeiro trimestre e anunciou uma impressionante recompra de ações no valor de US$ 110 bilhões — a maior da história da empresa.

Além disso, a empresa concordou em pagar um dividendo de 25 centavos por ação. Pouco depois do anúncio, as ações da Apple subiram 7%.

Também é interessante notar que o Google anunciou uma recompra de ações no valor de US$ 70 bilhões na semana anterior, juntamente com o pagamento de um dividendo pela primeira vez, no valor de 20 centavos por ação.

Divulgação de receita do primeiro trimestre da Apple

A receita da Apple ficou em US$ 90,8 bilhões. Embora tenha diminuído 4% em relação ao ano passado, o número superou as estimativas.

Em relação aos iPhones, seu produto mais vendido, as vendas caíram 10%, totalizando apenas US$ 45,96 bilhões no trimestre que terminou em março. Ou seja, essa queda também sugere uma demanda fraca pela série iPhone 15, lançada em setembro passado.

Nabila Popal, diretora de pesquisa da IDC, comentou sobre essa queda, observando que, apesar de ser uma queda acentuada, a Apple mostrou uma resiliência excepcional ao longo dos anos, superando desafios como problemas de cadeia de suprimentos e condições macroeconômicas adversas.

A princípio, a receita do iPad sofreu uma redução de 17% em comparação com o ano anterior, atingindo um total de US$ 5,6 bilhões. Em contraste, as vendas do MacBook registraram um crescimento de 4%, resultando em uma receita de US$ 7,5 bilhões. Por fim, os novos modelos de MacBook Air, lançados em março com chips M3 atualizados, impulsionaram esse aumento nas vendas.

A receita de serviços alcançou a marca de US$ 23,9 bilhões, ultrapassando as estimativas dos analistas. Além disso, dispositivos vestíveis e acessórios domésticos, como o Apple Watch, AirPods e o recém-lançado headset de realidade mista Vision Pro, contribuíram com US$ 7,91 bilhões. No entanto, a previsão para essa categoria era de US$ 8,08 bilhões.

Em resumo, a renda total da Apple neste trimestre, levando em conta todos os produtos e serviços, foi de US$ 23,6 bilhões, ligeiramente menor do que no primeiro trimestre de 2023.

A Apple explicou que a aparente queda nos números em comparação com o ano anterior se deve ao fato de ter recebido US$ 5 bilhões em receitas atrasadas das vendas do iPhone 14 durante o período da pandemia em 2023.

Se excluirmos esses US$ 5 bilhões dos resultados do ano passado, teríamos tido crescimento neste trimestre em comparação com o ano anterior. É assim que avaliamos internamente o desempenho da empresa.

– Tim Cook

Aqui está um rápido resumo do desempenho da Apple no primeiro trimestre:

Produto/Parâmetro Receita real (em bilhões de dólares) Receita estimada (em bilhões de dólares) iPhone 45,96 46 Mac 7,5 6,86 iPad 5,6 5,91 Serviços 23,9 23,27 Outros produtos 7,9 8,08 Rendimento total 90,8 90,1 Margem bruta 46,6 46,6 EPS US$ 1,53 (não em bilhão) US$ 1,50 (não em bilhão)

Razões para a queda na demanda dos produtos da Apple

Uma das principais razões por trás dos números relativamente decepcionantes é a diminuição na demanda da Apple na China, que historicamente foi um de seus maiores mercados. As vendas do iPhone, por exemplo, registraram uma queda de 19% no país.

Apesar disso, a empresa anunciou que as vendas do iPhone estão em alta na região. Contudo, é importante observar uma ressalva. A receita esperada na China era de US$ 15,59 bilhões, mas a Apple conseguiu gerar US$ 16,37 bilhões.

Embora a capacidade de superar as expectativas seja positiva, é preciso considerar que houve uma redução de 8,1% em comparação com o ano anterior.

Estou otimista em relação à China a longo prazo, pensando além das oscilações de curto prazo.

– Tim Cook

Para o futuro, duas questões são cruciais para a Apple:

Desde setembro de 2023, funcionários de órgãos governamentais chineses estão proibidos de usar iPhones.

O aumento nas vendas de smartphones de empresas chinesas como Huawei e Xiaomi indica que parte da população que anteriormente optava pelos produtos da Apple agora está migrando para concorrentes locais.

Perspectivas futuras da Apple

Apesar dos desafios atuais, a Apple vislumbra oportunidades futuras. Recentemente, Tim Cook revelou que a empresa estabeleceu recordes de receita em diversos mercados, incluindo Oriente Médio, Espanha, Canadá e Turquia.

Além disso, a Apple está preparando um evento para os próximos dias, no qual é esperado o lançamento de uma nova linha de iPads e acessórios. A empresa prevê um crescimento de receita de dois dígitos nas vendas de iPads para o próximo trimestre.

Embora o crescimento total das vendas deva ser modesto, a divisão de serviços da Apple continuará registrando uma taxa de crescimento elevada, mantendo o ritmo dos últimos anos.

Além disso, a Apple planeja integrar inteligência artificial em suas futuras linhas de produtos, visando impulsionar as vendas e a receita. Projetos como um chatbot para iPhone, desenvolvido em colaboração com a OpenAI, e a introdução de chips M4 focados em IA para os MacBooks estão entre as iniciativas em andamento.

Mais detalhes sobre os planos de IA da Apple serão revelados durante sua Conferência Anual de Desenvolvedores, marcada para junho.

Por fim, embora os preços das ações da empresa tenham enfrentado desafios recentes, com uma queda de 8% em 2024, a Apple mantém sua posição como uma das empresas mais valiosas do mundo, com uma capitalização de mercado de US$ 2,6 trilhões. A resiliência histórica da Apple sugere que a empresa está bem posicionada para superar os desafios atuais e continuar inovando no futuro.