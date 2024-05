Apple revela novos iPad Pro, iPad Air, Pencil Pro e Magic Keyboard no evento ‘Let Loose’

Nesta semana, durante o evento ‘Let Loose’, a Apple apresentou uma nova linha de iPads, sendo considerado por Tim Cook como o “maior dia para o iPad desde sua introdução“. E o CEO da Apple não está exagerando – esta é a maior atualização do iPad desde a introdução dos chips M2 no iPad, o que ocorreu há algum tempo.

O lançamento trouxe duas versões completamente novas do iPad Pro, duas novas versões do iPad Air, uma Apple Pencil Pro nova e atualizada, além de um Magic Keyboard renovado, mais leve e com um trackpad maior.

O que o novo iPad Pro 2024 oferece?

As novas versões estarão disponíveis em dois tamanhos: 11 polegadas e 13 polegadas. O modelo menor será vendido por US$ 999, enquanto o maior terá o preço de US$ 1.299.

No entanto, as especificações de ambos os modelos são exatamente as mesmas. Portanto, estão solicitando um valor adicional de US$ 300 apenas por duas polegadas a mais de tela.

Melhor display

O destaque da atualização do iPad é, sem dúvida, o display. Pela primeira vez, o iPad Pro virá com um display OLED de alta qualidade, que proporcionará imagens mais nítidas e vibrantes.

Construir displays OLED grandes e igualmente brilhantes requer um esforço extra em engenharia, e parece que a Apple finalmente dominou isso.

A Apple experimentou algo chamado ‘OLED Tandem‘. Em termos simples, é como ter dois displays OLED empilhados um sobre o outro e sincronizados.

Como resultado, você terá uma capacidade de brilho muito maior – 1.000 nits de brilho máximo em tela cheia e 1.600 nits de brilho máximo em HDR.

Chip Apple M4

A Apple equipará o iPad Pro com o novo e ultra-poderoso chip M4. Isso resultará em um desempenho de CPU pelo menos 50% mais rápido do que a versão anterior e 10 vezes mais rápido do que o primeiro modelo do iPad Pro.

Além disso, a GPU também é 4 vezes mais rápida do que o modelo anterior. É importante notar que atualmente é apenas o novo iPad Pro que possui o chip Apple M4.

Outras características do iPad Pro 2024

Esses são os dispositivos mais finos já fabricados pela empresa – com apenas um pouco mais de 5mm de espessura. Para dar uma melhor noção, são mais finos até mesmo do que o iPod Nano, que cabe no bolso.

Isso não apenas os torna mais leves, mas também mais fáceis de manusear. Embora os iPads anteriores já fossem compactos o suficiente, é louvável que a Apple tenha conseguido fazer um iPad ainda mais fino sem comprometer a vida útil da bateria.

Por último, mas não menos importante, o iPad vem com uma câmera traseira de 12 megapixels capaz de gravar vídeos em 4K, além de um flash atualizado que tornará a digitalização de documentos mais fácil e eficiente.

O novo Pro inaugura nossas tecnologias mais avançadas e ultrapassa os limites do que um iPad pode oferecer.

– John Ternus, Vice-Presidente Sênior de Engenharia de Hardware da Apple.

Greg Joswiak, Vice-Presidente Sênior de Marketing Mundial da Apple, também compartilhou um post no X anunciando o lançamento e nos dando os primeiros vislumbres do iPad Pro.

The remarkably thin and powerful all-new iPad Pro takes a huge leap forward with the Ultra Retina XDR display, powerful M4 chip, and support for the all-new Apple Pencil Pro and Magic Keyboard. It’s available to order starting today! pic.twitter.com/zzrNT6civ5 — Greg Joswiak (@gregjoz) May 7, 2024

E o iPad Air 2024?

O iPad Air estará disponível em suas opções de tamanho usuais de 11 e 13 polegadas. O modelo menor custa US$ 599 para 128GB, enquanto o maior sai por US$ 799.

Como sempre foi o caso, os modelos do iPad Air 2024 receberam melhorias nas especificações que os colocam no mesmo patamar da linha anterior do iPad Pro. Agora, eles vêm equipados com o chip M2, o que significa mais potência e velocidade em comparação com o iPad Air.

Agora, existem novas cores para escolher – dourado, azul e roxo. No entanto, a adição de mais opções de cores vibrantes seria muito bem-vinda.

A Apple fez outra mudança notável, movendo a posição da câmera frontal para o lado mais longo do dispositivo, ou seja, no modo paisagem.

Essa alteração tem como objetivo melhorar a experiência do usuário em videoconferências. Pode ser apenas mais uma das características únicas da Apple para diferenciar seus produtos dos demais.

Novos acessórios – Apple Pencil Pro & Magic Keyboard

Falando em acessórios, a Apple também introduziu uma caneta atualizada chamada Apple Pencil Pro, com o preço de US$ 129.

A Pencil Pro vem com um motor háptico integrado, um sensor de pressão no corpo para ativar diferentes ferramentas em vários aplicativos, e um giroscópio que a torna sensível à rotação – uma adição perfeita para artistas e usuários criativos.

Além disso, o Magic Keyboard também recebeu uma atualização significativa. Agora mais leve do que sua geração anterior, o Magic Keyboard apresenta um trackpad maior e uma fileira completa de teclas de função na parte superior – todas mudanças impressionantes!

No entanto, é importante notar que a Pencil Pro só é compatível com as versões mais recentes dos iPads, devido à readequação dos ímãs de carregamento da Apple Pencil para acompanhar a reposição da câmera do iPad na borda horizontal.

O Magic Keyboard, assim como a Pencil Pro, precisará ser adquirido separadamente. Dependendo do tamanho escolhido, ele custará US$ 249 ou US$ 299.

Por que a Apple está se concentrando em iPads?

Apesar de ser uma das linhas de produtos mais lucrativas da Apple, o iPad registrou uma receita de apenas US$ 5.6 bilhões neste trimestre, representando uma queda de 17% em relação ao ano anterior.

Essa possível razão pode estar impulsionando a Apple a reviver a linha de iPads. Talvez por isso, a empresa tenha reduzido o preço do iPad de entrada de US$ 349 para US$ 249.

Outra explicação é que uma atualização era muito esperada, simples assim. Com novos recursos, como o chip M4 avançado e o display OLED, os usuários da Apple podem finalmente encontrar motivos para atualizar seus modelos antigos de iPad.

Pensamentos finais

O momento do evento ‘Let Loose’ é particularmente interessante, considerando que a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple está programada para acontecer em cerca de um mês. Será que a Apple decidiu realizar este evento separadamente para evitar sobrecarregar os anúncios na WWDC? Em breve descobriremos.