Apple se prepara para criar robôs humanoides: seu futuro assistente doméstico em formação

Após o fracasso do projeto EV, a Apple está supostamente trabalhando em robôs humanoides domésticos pessoais que ajudarão as pessoas a terminar suas tarefas.

Fontes internas revelaram que a empresa está procurando desesperadamente “a próxima grande novidade” e uma nova fonte de receita.

O encerramento do projeto EV da Apple levou à demissão de mais de 600 funcionários.

A Apple está supostamente trabalhando na construção de ‘robôs humanoides domésticos pessoais’ que irão segui-lo pela casa e ajudá-lo a completar suas tarefas. Se este projeto vir à tona, poderá muito bem ser o próximo grande sucesso da Apple!

A notícia foi revelada na quarta-feira pelo insider da Apple, Mark Gurman, e confirmada por alguns outros engenheiros que não querem ser identificados, até porque o projeto é privado e está em um estágio muito inicial.

A obsessão da Apple em encontrar a próxima grande novidade

A Apple esteve recentemente, por falta de palavra melhor, obcecada em encontrar a próxima melhor opção que também se tornaria uma importante fonte de receita. Afinal, a principal receita da Apple vem dos iPhones – que também está sob a vigilância do DOJ, que acusou a Apple de monopolizar o mercado de smartphones.

Há algum tempo, a Apple disse aos seus investidores que o futuro da empresa reside em três domínios: realidade mista, casa inteligente e automóvel.

Realidade Mista

Embora o headset Vision Pro da Apple abra uma nova linha de produtos para a empresa, levará pelo menos alguns anos até que ele possa se tornar um contribuinte significativo para a receita – e isso se puder ter um desempenho melhor do que a concorrência, como o Meta Quest 3, por exemplo.

O Vision Pro é uma peça de tecnologia moderna super cara com uma linha de produção bastante limitada. Ademais, as primeiras respostas dos compradores foram confusas, para dizer o mínimo.

O Projeto VE

Em seguida vêm os carros EV – o projeto mais ambicioso da Apple que foi encerrado após um esforço de uma década.

Os carros EV poderiam ter acrescentado bilhões de dólares à receita da Apple. Mas, infelizmente, uma fonte próxima do projeto revelou que devido a uma queda significativa na procura global de carros EV, os investidores da Apple não estavam muito interessados ​​em apostar o seu dinheiro nisso.

Fatores adicionais para a Apple interromper esta operação incluem preços altos e falta de estações de carregamento adequadas. Quando a Apple finalmente desistiu deste projeto, resultou na demissão de 600 funcionários.

Tim Cook disse que os cortes de empregos seriam o último recurso para a empresa. Eles tentaram gerenciar despesas desacelerando as contratações e transferindo pessoas para projetos de IA. No entanto, no final, algumas pessoas tiveram que ser dispensadas.

Produtos domésticos inteligentes além dos robôs humanoides

A terceira área de interesse da Apple são as casas inteligentes. Depois de entrar no mercado de realidade mista e enfrentar o fracasso com seu projeto EV, este é o novo bebê da Apple.

A Apple criou uma configuração semelhante a uma casa perto do campus de Cupertino para testar seus produtos domésticos inteligentes.

Claro, os robôs humanoides domésticos pessoais estão nas manchetes, mas essa não é a única ideia que a Apple tem. A empresa também estava trabalhando em um protótipo de um dispositivo doméstico de mesa avançado que usaria robótica para se movimentar em uma tela.

Por exemplo, a tela seria capaz de copiar movimentos da cabeça, como acenar com a cabeça – mesmo no Facetime. Também seria capaz de capturar uma única pessoa do grupo durante uma videochamada.

Embora o projeto inicialmente tenha entusiasmado alguns dos principais executivos da Apple, incluindo o chefe de engenharia de hardware, John Ternus, a realidade logo apareceu.

O maior desafio é equilibrar o peso do monitor robótico em um pequeno suporte. A Apple também estava preocupada de que os clientes pudessem não querer gastar muito neste dispositivo – e se a história servir de referência, a Apple é tudo menos barata.

No final, as divergências entre os executivos suspenderam o projeto. Ainda não se sabe se a Apple vai tentar isso novamente ou não.

Como os investidores da Apple reagiram à notícia de robôs humanoides?

Ultimamente, a Apple tem trabalhado em várias ideias e depois descartado muitas delas. Assim, os investidores reagiram com bastante cautela às notícias dos robôs humanoides domésticos pessoais.

No momento do fechamento do mercado em Nova York, o preço das ações da Apple não mostrou muita instabilidade e subiu calmamente 1%.

A iRobot Corp (fabricante do Roomba), por outro lado, viu um aumento repentino de 17%, provavelmente porque as pessoas pensaram que o projeto de robô pessoal da Apple as beneficiaria. No entanto, o hype durou pouco, pois as ações subiram apenas 2% no momento do fechamento.