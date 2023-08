Apple trabalha no desenvolvimento de uma Siri com tecnologia de leitura labial

A assistente ativada por voz da Apple, a Siri, pode estar prestes a receber uma atualização significativa. Isso porque a empresa entrou com um pedido de patente que sugere que está explorando a tecnologia de leitura labial.

A patente, intitulada “Detecção de Palavras-chave por Meio de Sensoriamento de Movimento”, revela que a Apple está investigando o uso de sensores de movimento em seus dispositivos. Assim como AirPods e óculos inteligentes, para identificar os movimentos e vibrações labiais que correspondem a palavras ou frases específicas.

Ao contrário das palavras de ativação tradicionais baseadas em áudio, como “Ei Siri”, essa nova abordagem poderia melhorar a vida útil da bateria e aprimorar a privacidade do usuário. Além disso, ela eliminaria a necessidade de gravar continuamente as entradas de voz.

Os Desafios e Obstáculos Potenciais

A Apple reconhece que, apesar dos benefícios, a implementação da tecnologia de leitura labial traz consigo alguns desafios significativos. A gigante da tecnologia afirma que seria necessário uma quantidade substancial de dados para correlacionar com precisão vibrações e movimentos da cabeça com palavras específicas.

Contudo, essa coleta de dados suscita preocupações com a proteção de dados. Isso porque poderia incluir informações pessoais que potencialmente poderiam identificar ou localizar indivíduos. A patente da Apple sugere a possibilidade de permitir que os usuários bloqueiem ou limitem o acesso a essas informações pessoais, visando abordar tais preocupações.

A Apple tem uma trajetória de apresentar pedidos de patentes que podem não se materializar em produtos ou recursos reais.

A patente da Apple se concentra em melhorar o reconhecimento de fala para usuários de iPhone. No entanto, a patente não menciona planos para usar a tecnologia como um recurso de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

Dessa forma, o objetivo principal da Apple parece ser a melhoria das capacidades de reconhecimento de fala, em vez de fornecer assistência direta a indivíduos com problemas de audição.

Ademais, é importante lembrar que a publicação de uma patente não garante necessariamente a efetiva implementação da tecnologia.

Especulações – Ser ou Não Ser?

Especialistas do setor especulam que a Apple pode não estar fazendo investimentos significativos na integração de mais inteligência artificial (IA) em seus produtos no futuro próximo. No entanto, com a tecnologia em constante evolução, surpresas ainda podem estar reservadas.

A eventual inclusão de habilidades de leitura labial poderia reforçar a funcionalidade da Siri e lidar com as preocupações sobre suas capacidades de IA estarem ficando atrás de seus concorrentes.

Embora permaneça incerto se a Apple irá avançar com esse conceito, a patente indica os contínuos esforços de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

As possibilidades dessa tecnologia são fascinantes, porém é necessária uma consideração cuidadosa das preocupações com a privacidade dos dados e a acessibilidade.

Assim como muitas outras empresas, a Apple enfrenta o desafio de equilibrar inovação e conveniência com a proteção das informações pessoais dos usuários e a aderência aos requisitos regulatórios.

Resumindo, a exploração da tecnologia de leitura labial pela Apple por meio de sensores de movimento merece reconhecimento. Diz-se que esse desenvolvimento intrigante poderia ter implicações para as capacidades de reconhecimento de fala da Siri.

Entretanto, críticos argumentam que a implementação de tal tecnologia ainda está por ser determinada. Portanto, os usuários da Apple não têm outra alternativa senão ter paciência para ver o que acontecerá a seguir.