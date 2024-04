As ações do Reddit caem 16% em um dia após os diretores venderem um milhão de ações

As ações do Reddit caíram mais de 16% em um dia depois que o CEO e o CFO venderam 500.000 e 514.000 ações, respectivamente.

As ações caíram mais de 30% nos últimos três pregões depois que Hedgeye disse que as ações estão sobrevalorizadas.

No entanto, existem especialistas como os da New Street Research, que estabeleceram uma meta de US$ 54 para as ações.

A jornada do Reddit no mercado de ações tem sido bastante confusa em seus seis dias de listagem. As ações foram listadas na NASDAQ em 21 de março a um preço de US$ 47 contra um preço de emissão de US$ 34, dando aos investidores cerca de 38% em ganhos já na listagem. O Reddit pretendia levantar US$ 750 milhões com seu IPO, avaliado em US$ 6,4 bilhões.

A ação teve sua maior alta em 25 de março, ganhando 30% em um único dia, com uma máxima de US$ 61,94.

No entanto, no dia 26 de março vimos uma reviravolta completa na dinâmica das ações. Embora o valor das ações tenha aberto a um preço superior ao 25 de março e subido até US$ 74,9, ele começou a desacelerar rapidamente e fechou abaixo do preço de abertura do dia.

Desde então, o Reddit caiu até 24% nos últimos dois pregões, fechando a US$ 49,32 na quinta-feira. Os especialistas acreditam que o acordo de licenciamento de conteúdo de IA de US$ 60 milhões do Reddit com o Google já foi levado em consideração em seus preços.

Razões para a queda das ações do Reddit

Embora este seja o primeiro grande IPO de mídia social desde o Pinterest em 2019, os sentimentos do mercado têm sido mistos. Andrew Freedman, analista da Hedgeye, disse que as ações estão “grosseiramente sobrevalorizadas” e que estará à procura de oportunidades para vender a descoberto.

Ele acredita que o Reddit agiu de maneira inteligente ao planejar seu IPO para uma data próxima à divulgação de lucros trimestrais. Espera-se que o Reddit divulgue seus relatórios do primeiro trimestre de 2024 até o final de maio.

Como este será o primeiro relatório da empresa após a abertura de capital, as ações podem apresentar algum movimento temporário de alta. No entanto, Freedman acredita que os relatórios a longo prazo podem não ser tão favoráveis ​​e a empresa pode sofrer um declínio nas suas receitas.

No que poderia ser outra razão importante para a queda dos preços das ações do Reddit, o CEO Steve Hoffman vendeu 500.000 ações, enquanto Jennifer Wong, diretora de operações da Credit, vendeu 514.000 ações.

Os diretores da empresa venderem suas ações nunca é um bom sinal. Foi isso que fez com que a ação caísse 14,6% no último dia de negociação.

De acordo com Freedman, a avaliação correta da empresa é de cerca de US$ 34, que também é o preço de emissão inicial. Se as ações caírem a esse nível, os investidores poderão ver mais 30% de queda nos preços. Isto eliminará todo o ganho de cotação dos investidores que não venderam as suas ações.

O lado bom

Pelo lado positivo, há muitos investidores apoiando o bom desempenho do Reddit. O analista Dan Salmon, da New Street Research, espera que a receita do Reddit atinja US$ 1,16 bilhão em 2024 e US$ 1,55 bilhão em 2025.

Salmon estabeleceu um preço-alvo de US$ 54 para as ações do Reddit.

A volatilidade nas ações do Reddit não é algo inesperado. Isso ocorre porque o IPO do Reddit também estava aberto à assinatura de alguns usuários selecionados do Reddit.

No entanto, ao contrário de outros investidores, não estavam sujeitos a qualquer período de fidelização e podiam vender as suas ações sempre que quisessem, o que previsivelmente levou à volatilidade dos seus preços.

Salmon acredita que as ações podem permanecer voláteis pelos próximos três meses, ou seja, até o período de restrição expirar. Todavia, as ações podem mostrar sinais de estabilidade após a divulgação dos lucros em maio.

O Reddit também conta com o apoio de alguns investidores populares no mercado dos EUA.

Seu maior investidor é a Advanced Magazine Publishers, que detém 30% do capital da empresa.

A Tencent, a popular empresa de jogos, possui cerca de 11% de participação.

A OpenAI, apoiada por Sam Altman, também possui 8,7% do Reddit.

Com visões de mercado contrastantes, serão três meses interessantes para o Reddit na NASDAQ.