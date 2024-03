Assinatura premium gratuita do Telegram é um pesadelo de privacidade

O Telegram anunciou um novo programa onde usará seu número para enviar OTPs de login para outros usuários.

Os usuários participantes receberão uma assinatura gratuita do Telegram Premium por um mês. Mas, em troca, o seu número de telefone será exposto a centenas de pessoas.

Se o destinatário decidir assediar ou enviar spam ao usuário, o Telegram não assumirá qualquer responsabilidade.

O Telegram introduziu recentemente um novo programa chamado “Login ponto a ponto” e anunciou que os usuários que desejam participar ganharão uma assinatura gratuita de um mês para sua assinatura premium (disponível por US$ 4,99 por mês).

Atualmente, o programa está disponível apenas para dispositivos Android em países selecionados.

A notícia foi anunciada pela primeira vez na versão em inglês de um canal russo do Telegram e descoberta pelo usuário AssembleDebug, do X. O usuário compartilhou uma captura de tela da oferta onde o Telegram disse que apenas 0,1% de sua base de usuários se qualifica para esta oferta.

Para usufruir, o usuário selecionado precisa permitir que o Telegram use seu número para enviar 150 OTPs/mês via SMS para outros usuários que estão tentando fazer login. Em troca, estes receberão o plano premium e a possibilidade de enviar links de presentes com acesso a esta oferta para seus amigos.

O que a assinatura Premium oferece?

Aqui está uma rápida olhada nas vantagens da assinatura premium do Telegram:

Bate-papos e canais

10 bate-papos fixados

Permissão para seguir 1.000 canais

30 pastas de bate-papo com 200 bate-papos e 100 links de convite cada

Arquivar bate-papos automaticamente

Vantagens especiais para grupos e canais

Emojis

Pacote personalizado de emojis

Reações ilimitadas

Adesivos especiais com efeitos premium

Outros recursos premium

Selos premium

Ícones de aplicativos premium

Fotos de perfil animadas

Uploads de arquivos maiores (até 4 GB)

Opções de cores para conta e perfil

Por que participar deste programa é uma má ideia?

À primeira vista, pode parecer um negócio incrível obter todos os recursos premium gratuitamente. No entanto, existem muitos problemas subjacentes.

Para começar, se a sua operadora decidir cobrar pelas mensagens de login enviadas através do seu número, você terá que arcar com o custo total de centenas de SMS.

O Telegram deixou bem claro que não reembolsará os usuários pelas tarifas de rede.

Pode não afetar você se você tiver um plano de mensagens de texto ilimitado. Mas se não o fizer, o custo do SMS, dependendo da sua região, poderá exceder o custo da assinatura premium do Telegram.

Privacidade é a maior preocupação

Além disso, há uma grande preocupação com a privacidade, principalmente porque o Telegram afirmou que o usuário que receberá o código de login poderá ver o seu número de telefone.

O Telegram não será responsável por qualquer inconveniente, assédio ou dano resultante de ações indesejadas, não autorizadas ou ilegais realizadas por usuários que tomaram conhecimento do seu número de telefone através do P2PL. – Telegram

Imagine 150 pessoas de todo o mundo tendo acesso ao seu número de telefone e podendo usá-lo em seu favor sem nenhuma responsabilidade do Telegram. Este é certamente um dos meus piores pesadelos no que toca a privacidade!

Além disso, seu número de telefone também pode ser a chave para suas contas online. Se acabar em mãos erradas, hackear suas contas, não será muito difícil.

Os números de telefone também são frequentemente usados ​​para autenticação multifator. Portanto, se centenas de estranhos tiverem o seu número, ele não será mais um autenticador seguro.

Claro, você também poderá ver a quantidade de pessoas que recebem as mensagens. Mas, de acordo com as regras do programa, os usuários participantes não podem enviar mensagens aos destinatários, mesmo que enviem uma mensagem primeiro, ou podem perder o ‘prêmio’.

Além disso, o Telegram ganhou nome por ser um aplicativo de mensagens “seguro e privado”. A empresa se orgulhava de ser mais segura do que as alternativas populares de mensagens. Mas com este passo, está desviando-se da sua missão principal.

No final, como usuário, você economizará no máximo US$ 5. Então, você deve se perguntar: vale mesmo a pena abrir mão da sua privacidade por este valor?