Autor de “Pai Rico, Pai Pobre” prevê que o Bitcoin atingirá US$ 100.000

O renomado empresário, educador financeiro e autor de “Pai Rico, Pai Pobre”, Robert Kiyosaki, reiterou sua posição sobre o Bitcoin.

Em um tuíte, ele disse que o Bitcoin vai disparar para US$ 100.000 nos próximos meses. Além disso, comparou a relevância do Bitcoin com a do ouro e da prata. Como era de se esperar, a projeção de Kiyosaki sobre o BTC provocou reações massivas de diversos especialistas em criptomoedas.

Robert Kiyosaki prevê um aumento do Bitcoin em meio a uma desaceleração econômica

Kiyosaki fez uma analogia dizendo que a prata e o ouro são o dinheiro de Deus, enquanto o Bitcoin pertence ao povo. A projeção do empresário surge em meio ao atual mercado de criptomoedas em baixa, com o preço do BTC flutuando constantemente nos últimos meses.

No entanto, apesar dessas altas volatilidades, Kiyosaki mantém uma postura otimista em relação à maior criptomoeda do mundo em termos de capitalização de mercado. Ele acredita que a capacidade da moeda de se tornar uma reserva de valor fará com que seu valor atinja novos picos. Além disso, ele previu possíveis maus momentos para os investidores do mercado tradicional. Segundo ele, se os mercados de ações e títulos entrarem em colapso, o preço da prata e do ouro aumentará.

De forma ainda mais impactante, Kiyosaki prevê que, em caso de um colapso da economia global, o Bitcoin (BTC) alcançará a marca de $1 milhão, o ouro atingirá $75.000, e a prata será avaliada em $60.000. Além disso, aqueles que estiverem mantendo “dólares falsos” sofrerão consideravelmente, já que o limite da dívida disparará.

Vale mencionar que Kiyosaki tem sido um grande defensor do Bitcoin desde o seu início. Ademais, ele alertou que moedas de bancos centrais, como o dólar americano, estão sujeitas a colapsos.

Bitcoin como proteção contra colapsos governamentais e de criptomoedas

Chama a atenção o fato de que Kiyosaki não é o único guru financeiro a prever um aumento no preço do Bitcoin para $100.000. No entanto, outros especialistas e analistas adotam uma abordagem mais cautelosa em relação a esse valor, uma vez que acreditam que a moeda atingirá picos de preço mais modestos. Ainda assim, há um consenso de que o Bitcoin se estabelecerá como uma reserva de valor amplamente reconhecida.

Além de Robert Kiyosaki, outros dois especialistas em criptomoedas e finanças também mantêm uma perspectiva otimista em relação ao preço do Bitcoin. Stanley Druckenmiller e Paul Tudor Jones são dois investidores de destaque que são entusiastas do Bitcoin.

Permanece um enigma se o Bitcoin conseguirá realmente ultrapassar a marca dos US$ 100.000. Além disso, a previsão de Kiyosaki revela a confiança que ele deposita no potencial de valorização da moeda.

Dessa forma, a previsão positiva do empreendedor destaca o impulso crescente por trás da jornada do BTC rumo ao reconhecimento e adoção convencional. Vale ressaltar que a moeda evoluiu de um ativo cripto desconhecido para uma classe de ativos digitais reconhecida globalmente.

Diversos fatores contribuíram para sua adoção generalizada, incluindo a introdução de contratos futuros de Bitcoin, a adesão de investidores institucionais e sua utilização como meio de liquidação por instituições de pagamento.

É importante ressaltar que a oferta limitada e a natureza descentralizada da moeda a posicionaram como uma potencial proteção contra a instabilidade econômica global e a inflação. Além disso, essa narrativa tem ganhado considerável destaque, especialmente em meio a atual queda do mercado.