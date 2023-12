Autores acusam a Meta de utilizar livros com direitos autorais para treinamento de IA

A tumultuada situação legal da Meta em relação ao uso de material protegido por direitos autorais no treinamento de seus modelos de IA parece estar piorando. Principalmente agora, que os autores estão alegando que a empresa tinha plena consciência das implicações legais.

Uma nova petição no processo em andamento por violação de direitos autorais indica que seus próprios advogados alertaram contra o uso de material protegido por direitos autorais para treinamento de IA.

O processo em questão foi inicialmente movido contra a Meta no verão deste ano. A princípio, pela comediante Sarah Silverman, pelo autor vencedor do Prêmio Pulitzer Michael Chabon e outros autores. O novo desenvolvimento fortalece ainda mais as alegações deles contra a empresa por trás do Facebook e Instagram.

Registros de conversas de pesquisador afiliado à Meta revelam discussões com a equipe jurídica

A mais recente reclamação no processo, apresentada na segunda-feira (11/12), alega que a Meta ignorou os avisos de seus advogados ao treinar seu modelo de IA LLM, chamado Llama, com livros protegidos por direitos autorais. A reclamação inclui os registros de conversas de Tim Dettmers, um pesquisador afiliado à Meta, em um servidor do Discord.

Os registros mostram Dettmers descrevendo suas interações com a equipe jurídica da gigante da tecnologia sobre a questão de permissão legal para usar os arquivos de livros para treinar o modelo de IA.

No Facebook, há muitas pessoas interessadas em trabalhar com (T)he (P)ile, incluindo eu mesmo, mas, em sua forma atual, não podemos usá-lo por razões legais.

– Tim Dettmers

A Meta utilizou o conjunto de dados mencionado por Dettmers para treinar a primeira versão do Llama. Registros indicam que alguns meses antes desse diálogo, o pesquisador relatou que os advogados da empresa proibiram expressamente o uso desses dados, acrescentando que modelos de IA criados com essa informação não podem ser tornados públicos.

Embora Dettmers não tenha mencionado exatamente o motivo da preocupação da equipe jurídica, outros pesquisadores que participaram da conversa descreveram “livros com direitos autorais ativos” como a maior preocupação.

Eles também afirmaram que os dados deveriam ser utilizados para o treinamento de IA sob a doutrina de Uso Justo. Ou seja, que permite o uso não autorizado de obras protegidas por direitos autorais para certos propósitos.

Em resumo, os registros de conversas indicam que a Meta aparentemente reconheceu as incertezas legais em relação ao uso de livros protegidos por direitos autorais. Esta nova petição é uma peça importante de evidência que coloca a empresa em uma desvantagem significativa.

Vale ressaltar que a nova petição vem depois que o Juiz Distrital Vince Chhabria pediu aos autores que emendassem suas reclamações no mês passado. Ao descartar as alegações dos autores de que o texto gerado pelo Llama violava seus direitos autorais, o juiz expressou dúvidas quanto à ideia de o Llama gerar uma saída de texto que se assemelhasse a suas obras.

No entanto, a Meta ainda não contestou a reivindicação central dos autores. Ou seja, de que a gigante da tecnologia violou seus direitos autorais ao treinar o Llama com base em seus livros.

Chhabria permitiu que os autores continuassem com o processo ao emendar a maioria de suas reivindicações. Contudo, afirmou que as demitiria novamente se as reivindicações emendadas não demonstrassem como a saída do Llama era semelhante às obras dos autores.

Esta é apenas uma das muitas ações judiciais movidas contra empresas de tecnologia como a Meta este ano. As principais acusações são a utilização de materiais protegidos por direitos autorais para criar modelos populares de IA.

Se bem-sucedidas, essas ações judiciais podem potencialmente desacelerar a febre da IA. Uma vez que a compensação para artistas, autores e outros criadores de conteúdo adicionaria custos à construção de modelos de IA.