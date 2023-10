Autoridades dos EUA podem estar omitindo a supervisão regulatória do mercado de stablecoins

A empresa de análise on-chain Chainalysis revelou que o governo dos Estados Unidos pode estar omitindo a supervisão regulatória do mercado de stablecoins.

Isso porque, segundo a Chainalysis, as stablecoins registraram níveis crescentes de atividade em entidades não registradas nos Estados Unidos. Além disso, a empresa observou que essas atividades de stablecoin não regulamentadas no país escapam da fiscalização dos reguladores dos EUA.

Mercado de stablecoin escapa da supervisão regulatória dos EUA

A empresa de análise revelou isso em seu último relatório cripto da América do Norte, publicado em 23 de outubro. O relatório notou uma mudança na atividade de grande parte das entradas de stablecoin. A Chainalysis afirmou que desde a primavera de 2023, essas entradas para os 50 maiores serviços cripto desviaram-se de serviços licenciados nos EUA para serviços não licenciados.

O relatório expôs que cerca de 55% das entradas de stablecoin nos 50 principais serviços até junho de 2023 foram para exchanges e plataformas não licenciadas nos EUA. O relatório refletiu uma crescente perda de supervisão regulatória do mercado de stablecoins por parte do governo dos EUA.

Além do mais, isso indica que os clientes de criptomoedas dos EUA deixaram de participar de stablecoins regulamentadas.

O relatório da Chainalysis citou:

Embora entidades dos EUA tenham ajudado a legitimar e iniciar o mercado de stablecoins, mais usuários de criptomoedas estão se envolvendo em atividades relacionadas a stablecoins com plataformas de negociação e emissores sediados no exterior.

Ademais, a empresa de análise mencionou que os legisladores dos EUA ainda não aprovaram regulamentações para stablecoins. Contudo, recentemente o Congresso demonstrou interesse na legislação sobre stablecoins.

Novos projetos de lei

A Câmara ainda contempla projetos de lei relevantes, como o “Responsible Financial Innovation Act” e o “Clarity for Payment Stablecoins Act“. O primeiro projeto de lei não é exclusivamente dedicado a stablecoins, mas visa regular em parte, as ações de emissores de stablecoins.

O segundo projeto de lei tem como objetivo estabelecer um quadro regulatório claro para a emissão de stablecoins de pagamento, inclusões inovadoras e proteção ao consumidor. Em conclusão, o relatório indicou que, independentemente de quais projetos de lei prevaleçam, os legisladores ainda têm responsabilidades a cumprir.

Eles devem aprovar regulamentações relevantes para stablecoins que equilibrem a segurança dos consumidores e o crescimento e inovação do mercado de criptomoedas. Nesse sentido, o tempo desempenha um papel vital, uma vez que atrasos adicionais poderiam ser prejudiciais.

O Chefe de Política Pública da América do Norte na Chainalysis, Jason Somensatto, também reagiu à situação.

Somensatto disse:

Continuam a haver debates importantes sobre a regulamentação de stablecoins, como o papel apropriado dos reguladores estaduais no registro e supervisão de emissores de stablecoins. Esses debates são solucionáveis e devem ser resolvidos em breve para a competição global e a regulamentação necessária.

Taxa de adoção de criptomoedas na América do Norte aumenta

Em seguida, o relatório revelou as taxas de adoção de criptomoedas em diferentes partes do país. No meio da diminuição da atividade de stablecoins licenciadas, a América do Norte é classificada como o maior mercado de criptomoedas. A região registrou cerca de US$ 1,2 trilhão em transações entre julho de 2022 e junho de 2023.

Essa quantia representou até 24,4% do volume de transações global durante o período mencionado, superando várias outras regiões. A Chainalysis informou que a Europa Central, do Norte e Ocidental obteve um volume estimado de US$ 1 trilhão em transações.

A empresa também revelou que a América do Norte ainda ocupa a quarta posição no Índice Global de Adoção de Criptomoedas de 2023. A Índia mantém a liderança no ranking.