Bangladesh proíbe WhatsApp, TikTok, Instagram e outros aplicativos de mídia social

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

Bangladesh anunciou novas proibições no TikTok e no YouTube na última semana.

Tudo começou em 17 de julho, quando a internet móvel acabou desativada em resposta aos crescentes protestos contra as reformas de cotas.

Como resultado desses protestos, a Suprema Corte finalmente reduziu a reserva de 30% para 5%. Mas os protestos continuarão até que todas as demandas dos manifestantes sejam atendidas.

Muitos sites populares de mensagens e mídias sociais, como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube, acabaram proibidos em Bangladesh.

Deixe-nos dar-lhe um resumo dos eventos:

Tudo começou em 17 de julho, quando a internet móvel acabou desativada pela primeira vez.

No dia seguinte, 18 de julho, os serviços de banda larga também terminaram desligados.

Então, em algum momento entre 17 e 31 de julho, uma restrição imposta ao uso do Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram entrou em vigor.

Em 23 de julho, os serviços de banda larga foram parcialmente restaurados. Mas a internet móvel permaneceu indisponível até 28 de julho.

A última proibição do TikTok e do YouTube, anunciada nesta sexta-feira, saiu por volta das 12h15.

Segundo relatos, as últimas restrições têm afetado apenas as conexões móveis até agora. As conexões de banda larga permanecem inalteradas, mas, ainda assim, esta é uma proibição massiva porque o país tem mais de 120 milhões de usuários de rede móvel.

O motivo é o mesmo: os protestos em andamento contra as reformas de cotas no país.

Qual foi a causa do protesto?

Estudantes de todo o país lutavam contra um controverso sistema de reservas no qual 30% dos empregos governamentais acabaram reservados para descendentes daqueles que lutaram pelo país na Guerra da Independência de 1971.

Segundo eles, as cotas favorecem injustamente os apoiadores do partido governista Liga Awami, aqueles que lideraram a guerra de independência contra o Paquistão.

Entretanto, isso levou a manifestações generalizadas de estudantes por todo o país, que rapidamente se tornaram fatais e resultaram em mais de 200 mortes. Aparentemente, tanto a polícia quanto grupos ligados ao atual partido governante atacaram os manifestantes.

Finalmente, depois de mais de 2 semanas, a Suprema Corte ficou do lado dos manifestantes e reduziu a reserva de 30% para 5%. Do restante, 93% dos assentos serão dados por mérito e os 2% restantes são reservados para minorias étnicas e pessoas transgênero e deficientes.

Mas os protestos continuam. Os manifestantes decidiram continuar as manifestações até que aqueles que acabaram presos injustamente voltem à liberdade e os policiais responsáveis ​​por causar violência renunciem.

A censura é realmente a melhor maneira de lidar com esses protestos?

É difícil dizer se a censura é a melhor maneira de lidar com isso, mas é definitivamente a mais popular. A censura durante os tumultos previne a disseminação de conteúdo odioso que pode alimentar ainda mais emoções negativas. Em alguns casos, países como a Coreia do Norte e a China usam a censura para controlar seu povo.

Basicamente, quando a comunicação é dificultada, a unidade também é. E se você conseguir impedir a disseminação do conteúdo, as ideias e a propaganda associadas a ele também podem ser interrompidas.

No entanto, há muito debate sobre a bússola ética de tais apagões, uma vez que eles sabotam o direito dos cidadãos à liberdade de expressão. Junto com a desinformação, também bloqueia o fluxo de informações corretas.

Governos autocráticos modernos frequentemente usam essa ferramenta para conter tais revoltas. Resta saber por quanto tempo essa proibição continuará em Bangladesh e quando a situação retornará ao normal.