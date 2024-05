Binance faz campanha de doação pro Rio Grande do Sul que pode chegar a US$ 1 milhão

Segundo dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, as fortes chuvas e as enchentes que vêm assolando o estado já fizeram mais de 100 mortos, mais de 100 desaparecidos e por volta de 300 feridos.

Os desabrigados são aproximadamente 100 mil. Entretanto, quase 1,5 milhão de pessoas foram atingidas em alguma medida pelas enchentes ou por suas consequências, como inundações e deslizamentos de terra.

Maior desastre natural da história do RS

O desastre ambiental é o maior de que há registro no Rio Grande do Sul. Ele não só é um retrato da fraqueza dos seres humanos, como também um lembrete de sua capacidade para a solidariedade.

Ao lado das ações das autoridades públicas, em todas as esferas, desenvolvem para resgatar e amparar os atingidos, surgiu uma ofensiva da generosidade em que trabalham juntos cidadãos e empresas no socorro a quem precisa.

Por exemplo, a corretora de criptomoedas Binance, uma das maiores do mundo, doará dinheiro aos seus clientes que vivem em áreas atingidas. O auxílio, de que cuidará a Binance Charity, braço filantrópico da corretora, tomará a forma de vouchers de BNB, criptomoeda nativa da Binance.

As transferências começam a partir desta quinta-feira, 9 de maio, através do Rewards Hub, portal de recompensas da corretora.

Os usuários que registraram seus comprovantes de residência até 6 de maio de receberão US$ 80 (cerca de R$ 410). Enquanto isso, os usuários cujos comprovantes tiverem sido registrados entre 7 de maio e 6 de junho de 2024 receberão US$ 25 (cerca de R$ 130).

De acordo com estimativa da corretora, o total das doações poderá chegar a 1 milhão de dólares. Na nota em que anunciou o auxílio, a Binance destacou que as vítimas de desastres correm o risco de perder acesso ao setor bancário tradicional. E isso justamente quando precisam mais urgentemente movimentar fundos com a finalidade de atender necessidades básicas.

Vale salientar que a Binance Charity já lançou iniciativas de ajuda a vítimas de desastres em países como Itália, Taiwan, Líbia, Marrocos e Ucrânia.

Outras corretoras também se junta à luta para ajudar gaúchos

Outra corretora que lançou um programa de socorro aos atingidos pelo desastre ambiental no Sul é a mexicana Bitso. Ela comprometeu-se a doar 1 real para cada real de doação de usuários entre os dias 5 e 12 de maio.

É possível enviar doações em qualquer criptomoeda através do aplicativo Bitso Transfer para o endereço [email protected]. Assim, a Bitso converterá os valores para reais, dobrará o valor arrecado e repassará o total para a conta SOS Rio Grande do Sul, na qual o governo gaúcho está captando doações.

Outras corretoras, Bybit, Foxbit e OKX, formaram uma parceria, “Ajude o Rio Grande do Sul”, na qual igualarão as doações em criptomoedas que receberem até o limite total de US$ 30 mil dólares (cerca de 150 mil reais). Ademais, cada corretora arcará com um terço do valor com que o consórcio contribuirá.

As doações do público e as contribuições das três corretoras terão como destinos ONGs que estão prestando auxílio às vítimas e atuando na reconstrução das áreas afetadas. Mais informações sobre a campanha e como doar com QR Code estão disponíveis em https://foxbit.com.br/blog/campanha-emergencial-ajude-o-rio-grande-do-sul/.

As criptomoedas apresentam importantes vantagens como meios de captação de recursos para a ajuda humanitária. Afinal, as transações com elas são ágeis, seguras, transparentes e práticas. Assim sendo, o uso delas garante que as vítimas recebam de forma rápida e eficiente os recursos que lhes foram destinados.

Até empresas tradicionais estão arrecadando criptomoedas

Por isso, mesmo empresas que não pertencem ao setor cripto estão captando doações em criptomoedas para o auxílio às vítimas das enchentes. Só para exemplificar, podemos citar a Liberta Investimentos.

O escritório de assessoria de investimentos, que possui uma unidade na capital gaúcha, está coletando doações em Bitcoin. A carteira para doações é: 35KBJQwNs5kbfGbtByf1GA6YjghoBp66e4.

Também é possível doar via QR Code. As instruções estão no post do Instagram: https://www.instagram.com/p/C6rqLjmPsYU/?img_index=3.

Na nota em que anunciou a captação de doações em bitcoins, a Liberta Investimentos lembrou ser este um momento de solidariedade e união, no qual o poder transformador da tecnologia e a capacidade de realização dos investidores podem — e devem — estar a serviço da preservação e da reconstrução das vidas que o poder da natureza feriu.

Conclusão

A devastação de que o Rio Grande do Sul foi vítima é uma eloquente convocação à solidariedade. Pessoas físicas e jurídicas vêm atendendo a este chamado, atuando para amenizar os impactos do desastre e amparar suas vítimas.

Ademais, neste momento difícil, em que a agilidade e a segurança são essenciais, as criptomoedas mostram ser ferramentas essenciais à mobilização rápida e eficaz de recursos para o socorro humanitário.