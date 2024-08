Binance sugere listagem de $HMSTR, 300 milhões de jogadores aguardam o maior airdrop do mundo

Por Que Confiar em Tech Report O Tech Report é um dos sites de análise de hardware, notícias e tecnologia mais antigos da Internet. Escrevemos guias de tecnologia úteis, fazemos análises imparciais de produtos e trazemos até si as últimas notícias sobre tecnologia e criptografia. Mantemos a independência editorial e não abdicamos da qualidade do conteúdo e da precisão factual.

A Binance deu indícios de que pode listar o Hamster Kombat ($HMSTR) , o token nativo do maior jogo Play-to-Earn (P2E) do Telegram.

, o token nativo do maior jogo Play-to-Earn (P2E) do Telegram. O $HMSTR já está disponível para pré-negociação em exchanges como Bybit e Bitget.

em exchanges como Bybit e Bitget. O roadmap do Hamster Kombat foca no desenvolvimento contínuo e em incentivos para a comunidade visando um crescimento de longo prazo.

O jogo P2E mais popular do Telegram, Hamster Kombat, distribuirá 60% da oferta total do token $HMSTR para seus jogadores por meio de um airdrop. Os 40% restantes serão destinados à liquidez de mercado, ao desenvolvimento do projeto e a incentivos para a comunidade.

Recentemente, a Binance adicionou rastreamento do $HMSTR, sugerindo uma possível listagem futura. A equipe do Hamster Kombat inicialmente planejou o lançamento do token para julho de 2024, mas foi adiado devido a questões técnicas.

A seguir, vamos analisar a probabilidade da Binance listar o $HMSTR e como isso beneficiará os jogadores.

Hamster quebra recordes, segunda temporada a caminho

Desde março de 2024, o Hamster Kombat atraiu mais de 300 milhões de usuários, 50 milhões dos quais jogam diariamente. Além disso, o canal do jogo no YouTube tem quase 35 milhões de inscritos, mais do que os 27 milhões de Beyoncé.

Inspirado nas mecânicas de Tap-to-Earn do Notcoin, Hamster convida os usuários a se tornarem CEOs de uma exchange de criptomoedas virtual. Além de clicar, os jogadores podem melhorar sua exchange e completar tarefas diárias para ganhar bônus.

O Hamster Kombat já possui uma impressionante coleção de recordes:

Maior canal do Telegram

Canal que mais rápido alcançou 10 milhões de inscritos no YouTube (seis dias)

Jogo que mais rápido alcançou 100 milhões de jogadores (dois meses)

Maior jogo de cripto

Agora, o jogo pretende estabelecer outro recorde – o maior airdrop da história dos jogos de cripto.

Após o airdrop, planejado para agosto de 2024, o Hamster Kombat lançará a segunda temporada do jogo para manter a comunidade engajada e sustentar o preço do token após a listagem.

Binance sugere listagem de $HMSTR

Depois de aparecer no CoinMarketCap, o $HMSTR garantiu um espaço na Binance. Além disso, a comunidade do jogo está animada com a potencial listagem do $HMSTR, o que aumentaria a exposição do token.

Normalmente, as listagens na Binance elevam o preço de um token devido à maior credibilidade e acessibilidade. Dado o grande número de fãs do $HMSTR, ele tem grandes chances de se tornar o próximo token GameFi a valorizar 100x, como $AXS e $MANA.

Atualmente, o $HMSTR está disponível para pré-negociação na Gate.io, OKX, Bybit, KuCoin e Bitget, mas a data oficial de lançamento ainda é um segredo.

Por fim, acompanhe o canal do Hamster Kombat no Telegram para anúncios.

Considerações finais

Em resumo, a potencial listagem do $HMSTR na Binance e o sentimento positivo da comunidade sugerem um potencial de crescimento explosivo. No entanto, só o tempo dirá se o Hamster Kombat conseguirá manter seu impulso inicial e se tornar um referência de longo prazo no espaço GameFi.