“Bitcoin precisa atingir uma nova alta histórica para que XRP siga tendência”, diz advogado de Ripple

O advogado defensor do XRP, John Deaton, declarou que não prevê um rally explosivo para o XRP. Em um tweet recente, o advogado afirmou que a cripto não atingirá uma nova alta histórica (ATH) antes do principal ativo de criptomoeda, o Bitcoin.

Deaton afirmou que, apesar de uma recente decisão judicial ter determinado que a Ripple não é um valor mobiliário, mais medidas seriam necessárias para estimular uma nova máxima histórica tão rapidamente. No entanto, ele permaneceu otimista em relação à recuperação da criptomoeda.

XRP Apresenta Melhor Desempenho Ano/Data (YTD) em Comparação com BTC e ETH

O fundador da Crypto-Law.US e advogado do XRP comentou em resposta a um tuíte recente que exibia o desempenho ano/data (YTD) de algumas das principais criptomoedas e ações.

Um influenciador importante do YouTube e defensor da Ripple, Moon Lambo, compartilhou sua análise sobre o desempenho YTD de algumas das principais criptomoedas. Conforme os dados, os aumentos YTD para XRP, Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) são de 85%, 74% e 52%, respectivamente.

O YouTuber afirmou que não via necessidade para o descontentamento e a decepção que muitos investidores demonstram diante da recente queda no preço da Ripple. Segundo Moon Lambo, o desempenho do XRP ainda está à frente de algumas das principais criptomoedas do setor, apesar das flutuações contínuas.

Em resposta, Deaton mencionou que a decepção de muitas pessoas está baseada em suas altas expectativas em relação à Ripple. O advogado compartilhou seus pensamentos sobre uma possível nova máxima histórica para o XRP.

Segundo o advogado, embora ele esperasse que a Ripple (XRP) alcançasse US$1 após a decisão judicial, ele nunca acreditou que a moeda atingiria uma nova máxima histórica.

Além disso, Deaton explicou que o potencial aumento do XRP para uma nova máxima histórica está ligado ao movimento do Bitcoin. O advogado sustentou que o BTC precisaria alcançar uma nova máxima histórica para que outras criptomoedas seguissem tal tendência.

XRP não atinge uma nova máxima histórica

Antes da decisão judicial no processo Ripple VS. SEC, muitos analistas de criptomoedas previam que o XRP ultrapassaria sua antiga máxima histórica de $3,4 caso a Ripple saísse vitoriosa.

A decisão da juíza não apenas declarou a Ripple como não sendo um título mobiliário, mas também classificou todas as vendas de XRP da Ripple para investidores individuais em bolsas digitais como não sendo valores mobiliários.

Entretanto, apesar do XRP ter subido para $0,93, seu rali após a vitória da Ripple tem sido relativamente discreto em comparação com muitas expectativas. Atualmente, o preço da criptomoeda está mais de 50% abaixo dos $0,93 registrados em 13 de julho.

Os dados do CoinMarketCap mostram que o Ripple está sendo negociado em torno de $0,6185 às 7h40 EST, um aumento de 2,17% nas últimas 24 horas. Muitos têm criticado a Ripple por não ter superado sua máxima histórica anterior semanas após a decisão.

Um proeminente trader de criptomoedas, Michaёl van de Poppe, apontou duas principais razões por trás da queda do Ripple após a decisão. A primeira é que detentores de XRP a longo prazo, com mais de um ano, venderam suas posições de XRP.

A segunda razão é uma diminuição na confiança na Ripple, o que tem desencorajado potenciais investidores de comprarem em grande quantidade. Poppe afirmou que muitas pessoas acreditavam que a SEC retomaria seu ataque ao XRP apelando da decisão judicial.