Blackrock de olho na indexação do mercado privado após aquisição da Preqin

No entanto, a BlackRock precisará trabalhar na democratização e consolidação de ativos alternativos.

O acordo de aquisição foi finalizado em 30 de junho por um valor de US$ 3,22 bilhões.

O CEO da BlackRock, Laurence D. Fink, disse em uma teleconferência com analistas que eles estão planejando indexar o mercado privado após a aquisição da Preqin. Esta é uma provedora de banco de dados de capital privado.

O acordo para adquirir a Preqin foi finalizado em 30 de junho por um incrível valor de US$ 3,22 bilhões em dinheiro. Portanto, agora a BlackRock busca explorar o potencial de mercados privados e ativos alternativos com esta aquisição. Ativos alternativos são aqueles que não são ações, dinheiro e títulos e incluem:

“Prevemos que índices e dados serão importantes impulsionadores futuros da democratização de todas as alternativas. E esta aquisição (da Preqin) é o desbloqueio para nosso acesso.” – CEO da BlackRock, Laurence D. Fink

No entanto, diferentemente dos mercados tradicionais, há uma falta de consolidação neste setor. Isso porque os investimentos privados são fragmentados e incluem “boutiques locais e de nicho de pequena escala”.

Assim sendo, de acordo com a analista Clémence Droin, indexar o mercado precisará de uma rápida consolidação desses instrumentos. Diante disso, o CEO Fink traçou um roteiro para o desenvolvimento de mercados privados, veja:

Em seguida, a BlackRock precisará identificar os principais impulsionadores do desempenho – os fatores que impulsionam o crescimento do setor.

O primeiro passo envolve mensurar a evolução e o potencial de crescimento do mercado.

Fink também refletiu sobre o sucesso da indexação em mercados públicos. A abordagem da BlackRock para dados, benchmarks e análises de risco ajudou a gigante dos investimentos a desenvolver “pools de receita duráveis ​​e de alto crescimento”.

É exatamente isso que Fink planeja fazer com mercados privados, onde dados e análises ainda estão em um estágio prematuro. Portanto, esta aquisição da Preqin ajudará a impulsionar a coleta de dados e benchmarks.

Como a maioria dos usuários da Preqin são concorrentes da BlackRock, há um debate sobre como eles perceberão essa aquisição. No entanto, Rob Goldstein, COO da BlackRock, sente que os clientes são os que mais se beneficiarão com essa aquisição.

Eles poderão gerenciar ativos públicos e privados em uma única plataforma. No entanto, Rob esclareceu que a Preqin ainda estará disponível como um produto autônomo e os clientes não precisarão passar pelo Aladdin para acessá-lo.

“Continuaremos a proteger os dados GP e LP da Preqin do uso por quaisquer outras partes dentro da BlackRock no lado do investimento.” – Rob Goldstein, COO da BlackRock