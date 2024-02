BlackRock e Fidelity ETFs de Bitcoin registram a maior estreia no mercado de ETFs em 30 anos

As atividades no mercado de ETFs aumentaram de forma significativa após a recente aprovação pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) de ETFs de Bitcoin à vista. A SEC aprovou 11 pedidos de ETFs de BTC à vista no dia 10 de janeiro de 2024.

Entre todos os participantes existentes no mercado de ETFs, os ETFs de Bitcoin à vista da BlackRock e da Fidelity lideraram em termos de desempenho. Os dois ETFs registraram a maior estreia em seu primeiro mês, superando outros nos Estados Unidos nos últimos 30 anos.

ETFs da BlackRock e da Fidelity acumularam mais de US$ 3 bilhões em ativos separadamente

Dados da Bloomberg Intelligence revelaram o desempenho excepcional do iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e do Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity.

De acordo com os detalhes, os ETFs acumularam mais de US$ 3 bilhões em ativos cada um nos primeiros 17 dias de negociação.

Isso indica que os dois ETFs foram os únicos a atingir tal recorde entre os mais de 5.500 ETFs existentes. O analista de ETFs da Bloomberg, Eric Balchunas, confirmou o novo desenvolvimento em uma postagem em 8 de fevereiro. Ele afirmou que tanto o IBIT quanto o FBTC estão em uma categoria própria.

Here’s a look at the Top 25 ETFs by assets after 1 month on the market (out of 5,535 total launches in 30yrs). $IBIT and $FBTC in league of own w/ over $3b each and they still have two days to go. $ARKB and $BITB also made list. pic.twitter.com/Yyi1nxukUk — Eric Balchunas (@EricBalchunas) February 8, 2024

Após seu lançamento ao longo das últimas três décadas, analistas os consideraram os ETFs com melhor desempenho. Ele observou que, dentro do primeiro mês de negociação, os dois ETFs atraíram mais ativos do que outros no país.

No entanto, Balchunas indicou que a análise se concentrou apenas nos ETFs que surgiram durante o mesmo período de lançamento.

Isso não leva em consideração nenhuma conversão, como as quase 100 conversões de fundos mútuos para ETFs e GBTCs que ocorreram. vale ressaltar que, esses ETFs convertidos mantiveram seus ativos pré-existentes antes da conversão.

Além disso, a análise não considerou os ativos sob gestão (AUM) iniciais dos ETFs como ‘fluxos’.

Analista afirma que a forte concorrência continua impulsionando o bom desempenho de IBIT e FBTC

Além de tudo, o analista observou os grandes saques do ETF de Bitcoin da Grayscale (GBTC). Ele apontou que a maioria dos saques do GBTC ocorreu através da FTX e de traders proprietários.

Isso reflete um desconto que pode não ser específico para outro ETF de BTC. No entanto, IBIT e FBTC têm tido resultados impressionantes com entradas diárias desde o seu lançamento.

O analista descreveu isso como “literalmente sem precedentes” e acredita que a forte concorrência continua sendo a força motriz. Balchunas afirmou:

Acho que a verdadeira força invisível aqui é a concorrência. Dez ETFs lançados no mesmo dia com alguns emissores de destaque fizeram com que todos se esforçassem ao máximo, trabalhassem em todas as possíveis estratégias para atrair entradas.

Além disso, um relatório anterior da Yahoo Finance com base em pesquisa do JPMorgan (JPM) revelou a tendência potencial para os ETFs. O relatório observou que os ETFs de Bitcoin à vista da BlackRock e da Fidelity já têm vantagem sobre a Grayscale em alguns indicadores de liquidez.

De acordo com o relatório, IBIT e FBTC oferecem taxas muito menores aos clientes em comparação com as altas taxas do GBTC. A Grayscale estabeleceu uma taxa inicial de 2% ao converter para um ETF de Bitcoin à vista.

No entanto, a empresa posteriormente a reduziu para 1,5%, o que ainda é cinco vezes maior do que a maioria das taxas de ETFs na indústria.