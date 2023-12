Celular Seguro: governo lança aplicativo que bloqueia celular roubado

O governo federal lançou oficialmente na última terça-feira (19/12) o aplicativo Celular Seguro. Com o programa será possível bloquear rapidamente, com poucos cliques, o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos de banco. Além de agilizar a notificação sobre o crime para operadoras, bancos e outros prestadores de serviço.

Desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e instituições do país, o app já está disponível para Android e iOS e também na web. Segundo informações do governo, essa integração ajuda no bloqueio universal dos celulares roubados, travando desde o IMEI até aplicativos bancários, números de celular e outros sistemas.

Sobretudo, o objetivo do aplicativo é desestimular esse tipo de crime e reduzir as perdas e os problemas causados às vítimas. Além disso, trata-se de uma medida urgente: só em 2022, um milhão de celulares foram roubados no país, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, publicou nas redes sociais que, nas próximas semanas, também vai ser possível bloquear SMS e outros aplicativos com o Celular Seguro.

Como funciona o bloqueio do celular

Ainda segundo Ricardo Cappelli, aplicativos bancários e os próprios aparelhos, através do IMEI, serão os primeiros bloqueados no lançamento do Celular Seguro. Em seguida, atualizações do software também irão permitir a suspensão de linhas telefônicas, mensagens de texto e outros apps.

Além da Anatel, instituições como o Banco do Brasil, Bradesco, Uber, Caixa, Inter, Sicoob e Sicredi fazem parte dessa etapa inicial. Além do mais, o aplicativo do governo federal conta com o apoio da ABR Telecom (Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações). Responsável pela portabilidade de números.

Vinculado à conta gov.br, o Celular Seguro também conta com uma versão para computador. Assim, a recomendação é instalar o aplicativo tanto no seu dispositivo quanto em outros utilizados por você ou seus familiares para garantir a capacidade de bloqueio em caso de roubo. Além disso, é importante registrar pessoas de confiança no sistema para facilitar o bloqueio dos dispositivos.

Como usar o aplicativo Celular Seguro?

A princípio é preciso cadastrar o celular em sua conta gov.br. Feito isso, para bloquear um dispositivo pelo app do governo federal, siga os seguintes passos:

Acesse celularseguro.mj.gov.br ou baixe o app Celular Seguro BR (Android | iOS); Faça login e clique em “Registrar ocorrência”; Clique em “Meus telefones” (caso seja o dono do aparelho roubado) ou “Telefone de Confiança” (se o aparelho for de um contato conhecido); Na lista, selecione o celular que será bloqueado e clique em “Alerta”; Preencha os dados solicitados, com data, hora, estado, cidade e o tipo de situação que levou à perda do aparelho; Clique em “Emitir” e anote o número de protocolo.

Após registrar, instituições associadas ao aplicativo Celular Seguro serão notificadas para que realizem o bloqueio de números, IMEI, aplicativos e serviços conforme necessário. Mesmo assim, vale a pena entrar em contato direto com as empresas para garantir a segurança dos dados após o roubo do smartphone.

Por fim, lembre-se que o uso do aplicativo Celular Seguro não substitui boletins de ocorrência, ou seja, os cidadãos ainda precisam procurar as autoridades policiais para registrar o crime.