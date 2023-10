CEO da SoftBank prevê chegada da inteligência artificial geral (IAG) dentro de 10 anos

O CEO da SoftBank, Masayoshi Son, previu que a inteligência artificial geral (IAG) será realidade dentro de dez anos. Durante a conferência corporativa SoftBank World, Son afirmou que a IAG será dez vezes mais inteligente do que toda a inteligência humana.

Son também introduziu a ideia de “Superinteligência Artificial”, que ele afirmou que surgirá em 20 anos e irá superar a inteligência humana em 10.000 vezes.

IAG: um salto além da inteligência humana

Son enfatizou que é incorreto afirmar que a IA não pode superar as capacidades humanas, uma vez que foram os seres humanos que a criaram. Ele destacou que a IA evoluiu para um sistema de autoaprendizado, auto-treinamento e auto-inferência, espelhando os processos cognitivos humanos.

A declaração do CEO destaca o potencial da IAG para revolucionar diversos setores, incluindo negócios e sociedade. Além disso, Son introduziu o conceito de “Superinteligência Artificial” (SAI), um desenvolvimento inovador que ele prevê que ocorrerá dentro de 20 anos.

Segundo o CEO da SoftBank, a SAI vai superar a inteligência humana por um fator impressionante de 10.000 vezes. Essa projeção audaciosa demonstra sua visão do potencial da IA para transformar o mundo em uma escala sem precedentes.

Masayoshi Son tem um histórico de investimentos perspicazes e projeções ambiciosas sobre o poder transformador da tecnologia. Suas previsões sobre a internet móvel em grande parte se concretizaram, contribuindo para o status da SoftBank como um gigante de investimentos em tecnologia. No entanto, ele também enfrentou contratempos, já que algumas de suas apostas, especialmente no campo da Internet das Coisas (IoT), não se concretizaram como esperado.

Além de suas previsões durante a conferência, Son convidou as empresas japonesas a abraçar ativamente a promessa da IA e da inovação. Ele expressou preocupação de que muitas empresas japonesas precisam acompanhar a era da internet, enfatizando a importância de se manterem competitivas no cenário tecnológico em constante evolução.

CEO da Arm expressa sua opinião

O CEO da Arm, Rene Haas, também participou da conferência por vídeo e destacou a eficiência energética dos projetos da Arm. Haas afirmou que a busca por esses projetos se tornarão cada vez mais comuns, visando alimentar sistemas de inteligência artificial, enfatizando sua importância no ecossistema em evolução da IA.

Nesse meio-tempo, Son reiterou sua crença no design de chips da Arm como um pilar da iminente “revolução da IA”. Enquanto Son acredita firmemente que a IAG surgirá na próxima década, o CEO da Arm, Rene Haas, expressou sua confiança de que a IAG se tornará realidade ainda durante seu tempo de vida.

Suas diferentes previsões demonstram o entusiasmo e a expectativa em torno da chegada eventual da IAG e seu potencial transformador.

Desafios no desenvolvimento da IAG

O desenvolvimento da IAG tem implicações significativas para os negócios e a sociedade. A IAG poderia transformar as indústrias de saúde, finanças e transporte, tornando-as mais eficientes e eficazes.

No entanto, o desenvolvimento da IAG também levanta preocupações sobre o deslocamento de empregos e as implicações éticas de criar máquinas mais inteligentes do que os humanos.

O desenvolvimento da IAG também poderia levar a uma nova era de competição tecnológica entre nações, à medida que os países se esforçam para desenvolver as tecnologias de IA mais avançadas.

Apesar dos benefícios potenciais da IAG, existem desafios significativos no desenvolvimento da tecnologia. Um dos maiores desafios é criar máquinas que possam aprender e raciocinar da mesma maneira que os humanos.

À medida que o cenário da IA continua a evoluir, a visão visionária de Son apresenta um catalisador para uma exploração e investimento adicionais em inteligência artificial. O mundo observa com expectativa para ver se as previsões de Son irão realmente se concretizar e remodelar o futuro conforme ele imagina.