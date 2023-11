CEO e fundador da OpenAI, Sam Altman, foi demitido porque o conselho perdeu a confiança em sua liderança

A OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, demitiu abrutamente, na última sexta-feira, seu cofundador e (agora ex) CEO, Sam Altman. Após sua demissão, Altman também deixará o conselho de administração da OpenAI.

Em uma postagem no blog, a empresa anunciou que o conselho não se sentia mais confiante em ter Altman no comando. A mudança dramática na liderança da empresa de inteligência artificial também foi seguida pela saída do cofundador Greg Brockman de seu cargo de presidente da OpenAI.

Enquanto a empresa procura um novo CEO para substituir Sam Altman, a CTO Mira Murati assume temporariamente como CEO interina.

A decisão do conselho de demitir Altman é, sem dúvida, uma surpresa, considerando que o mesmo não deu nenhuma pista antes do anúncio repentino.

A mudança de liderança ocorreu poucos dias depois que o ex-CEO anunciou uma série de novos recursos e atualizações para os produtos da OpenAI no DevDay.

Também acrescentou que “O conselho não confia mais em sua capacidade de continuar liderando o OpenAI”. Por meio da postagem no blog, a empresa também garantiu que o conselho realizou um processo de revisão deliberativa antes de tomar uma decisão.

No entanto, a empresa não esclareceu muito o que exatamente os levou a demitir Altman, nem citou quaisquer erros específicos que ele possa ter cometido. Tanto a OpenAI quanto a Microsoft, que detém uma participação de 49% na empresa de IA, parecem ser bastante reservadas sobre o assunto e não ofereceram mais detalhes.

Numa declaração conjunta, o conselho de administração escreveu que a OpenAI foi estruturada especificamente para avançar no seu objetivo de garantir que toda a humanidade se beneficie da inteligência artificial geral.

A CTO da OpenAI, Mira Murati, que chefia as funções de produto, pesquisa e segurança da empresa, substituirá temporariamente Altman na ausência de um CEO permanente. Entretanto, a gigante da IA ​​já iniciou a sua procura por um novo CEO.

Não muito depois de Sam Altman ter sido demitido da OpenAI, o cofundador e presidente da empresa, Greg Brockman, anunciou que também estava deixando o cargo.

A empresa já havia anunciado que Brockman deixaria o cargo de presidente do conselho, mas continuaria trabalhando na OpenAI.

Todavia, a sua decisão de abandonar completamente a empresa, juntamente com a demissão abruta de Sam Altman, provocou ondas de choque no Silicon Valley e no mundo da tecnologia em geral.

Um confidente próximo de Altman, Greg Brockman, esclareceu que o conselho queria que ele permanecesse na OpenAI. No entanto, o ex-presidente da OpenAI decidiu renunciar, alegando decepção com a decisão do conselho.

O acontecimento repentino, juntamente com a falta de clareza sobre o motivo exato da saída de Altman da empresa, levou a especulações generalizadas.

Outras teorias especulativas incluem divergências sobre estratégias de longo prazo ou ética e filosofia da IA. Além disso, há o problema do enorme ataque DDoS sofrido pela OpenAI na semana passada.

Na ocasião, a Microsoft removeu o acesso interno ao ChatGPT por um curto período após o acontecido. Entretanto, isso levou muitos a especularem que Altman pode ter causado a desconfiança do conselho ao minimizar uma grande falha de segurança.

Em um post no X, Altman falou sobre o quanto adorou seu tempo na OpenAI. Ele escreveu, ainda, que terá mais a dizer sobre esse assunto em um outro momento.

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.

will have more to say about what’s next later.

🫡

— Sam Altman (@sama) November 17, 2023