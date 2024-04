Cerca de 30% dos banqueiros estão preocupados com uma grave recessão nos EUA e no mundo

De acordo com um recente Relatório de Estabilidade Financeira do Sistema de Reserva Federal, até 30% dos banqueiros estão preocupados com uma iminente recessão nos Estados Unidos e globalmente. O relatório destacou os seguintes motivos para essa preocupação:

Inflação persistente e aperto monetário;

Incerteza política;

Estresse no setor bancário;

Tensões de liquidez e volatilidade de mercado;

Disfunção no mercado de Tesouro/troca de base;

Tensões entre Estados Unidos e China, e no Oriente Médio.

Vamos aprofundar alguns dos fatores mais importantes para entender o que pode impactar a economia nos próximos meses.

1. Curva de rendimento invertida

A curva de rendimento do Tesouro 2/10 tem se mantido negativa por mais de 659 dias, o que é uma grande preocupação para os economistas.

Normalmente, juros mais altos são oferecidos em títulos com vencimento mais longo para compensar o risco, enquanto títulos de curto prazo rendem menos. No entanto, quando isso se inverte, temos uma curva de rendimento inversa. Portanto, isso significa que os investidores estão incertos sobre o crescimento econômico de longo prazo da economia.

A parte assustadora é que isso só aconteceu três vezes antes. A recessão de 1920-1921, a depressão de 1929-1932 e o crash do mercado imobiliário de 2008 foram todos precedidos pela mesma curva de rendimento inversa. Em todas as três ocasiões, isso foi seguido por um crash de 50% no mercado de ações.

2. Produção em declínio

Um relatório recente da S&P Global indica uma tendência preocupante de queda na produção fabril e na demanda. Além disso, o Índice de Produção da pesquisa PMI dos EUA da S&P Global atingiu o menor nível em seis meses em dezembro de 2023. Por fim, de acordo com os dados mais recentes, a produção está atualmente 2,6% abaixo do pico pré-pandêmico.

Além disso, observou-se uma queda significativa nos pedidos de produção nos últimos 15 meses, e os novos pedidos diminuíram em 16 dos últimos 19 meses. Ou seja, essa tendência sugere uma demanda em declínio. Na realidade, a produção atual está sendo absorvida pela demanda passada, o que pode levar as fábricas a reduzirem sua capacidade em breve.

Como resultado, as compras de insumos também diminuíram drasticamente – na taxa mais acentuada desde junho passado, com uma queda contínua ao longo de 17 meses. Este é o período mais longo de declínio nas compras da história. O tempo de entrega também continuou a diminuir ao longo de 2023, indicando uma transição de um mercado de vendedores para um mercado de compradores.

O Índice de Emprego do PMI também revela que os empregos nas fábricas foram cortados pelo terceiro mês consecutivo em dezembro. Essa situação é ainda pior do que durante a crise econômica de 2009, excluindo-se a queda de 2020 durante a pandemia.

3. Aumento nos preços do ouro

Os contratos futuros de ouro atingiram uma máxima histórica em 12 de abril, ultrapassando a marca de US$ 2.400. Nos últimos dois meses, os preços subiram 15%, indicando um cenário de incerteza econômica. O aumento nos preços do ouro é geralmente interpretado pelos investidores como um sinal de tempos turbulentos, levando-os a considerar o ouro como um porto seguro.

Embora o ouro tradicionalmente não seja o instrumento de investimento preferido devido aos retornos geralmente mais baixos em comparação com títulos do governo, a expectativa de cortes nas taxas de juros nos próximos meses e a queda nos rendimentos dos títulos têm impulsionado o interesse pelo ouro.

O último grande aumento nos preços do ouro ocorreu entre março de 2020 e agosto de 2020, quando os preços subiram quase 40%. Os especialistas acreditam que as crescentes pressões inflacionárias podem impulsionar ainda mais os preços nos próximos meses.

4. Aumento das Tensões Geopolíticas

Um relatório do FMI destaca a alocação de portfólio transfronteiriço e bancário em meio ao aumento das tensões geopolíticas, especialmente entre China e EUA. Essas tensões podem afetar as alocações de capital transfronteiriças em até 15%.

Além disso, a deterioração da situação no Oriente Médio e em Israel também é uma preocupação importante em termos de inflação. A instabilidade nessa região geralmente resulta em aumentos nos preços do petróleo e interrupções nas cadeias de suprimentos, levando a uma maior inflação energética e aumentando os custos de transporte e de bens de consumo.

Esses fatores também podem levar o Federal Reserve (Fed) a manter as taxas de juros altas por mais tempo do que o esperado, tornando os ativos denominados em dólares mais atraentes e causando uma saída significativa de capital de outras economias em desenvolvimento.

5. Pressão sobre as economias globais

Em 2023, várias economias ao redor do mundo apresentaram desempenho abaixo do esperado, sugerindo a possibilidade iminente de uma recessão global.

O Bundesbank, o banco central da Alemanha, anunciou oficialmente que o país entrou em recessão. A demanda externa caiu e os custos de empréstimos aumentaram, prejudicando os investimentos domésticos. Esses são os principais motivos que levaram a essa queda econômica.

As economias africanas registraram um crescimento de apenas 3,2% em 2023, em comparação com 4,1% no ano anterior – uma queda de 0,9%. A pandemia, a instabilidade política e o conflito contínuo na Ucrânia são fatores responsáveis por esse desempenho abaixo do esperado.

A França também revisou para baixo sua meta de crescimento para 2024, reduzindo-a de 1,4% para 1%, e implementando um corte de dez bilhões de euros nos gastos do governo.

6. A UE se Aproxima da Recessão

A zona do euro, composta por 20 países, registrou um crescimento de apenas 0,5% ao longo de 2023, com uma queda adicional de 0,1% no último trimestre do ano, escapando por pouco da recessão técnica.

Um grande mérito desse desempenho foi atribuído à Novo Nordisk, uma gigante farmacêutica sediada na Dinamarca. A empresa registrou vendas no valor de US$ 4 bilhões no primeiro semestre de 2023, resultando em um crescimento econômico dinamarquês de 1,7%. Em comparação, toda a zona do euro cresceu apenas 0,2% durante o mesmo período.

Se excluirmos a contribuição da Novo Nordisk, a Dinamarca teria registrado um declínio de 0,3% em seu Produto Interno Bruto (PIB), e a zona do euro seguiria a mesma tendência.

No entanto, este cenário não é motivo para otimismo. A economia da União Europeia tem permanecido estagnada desde o terceiro trimestre de 2022.

Conclusão

Todos os indicadores econômicos apontam para uma direção preocupante – a possibilidade de uma recessão iminente. O próximo trimestre será crucial para determinar os rumos da economia global nos próximos 3-4 anos.

Além disso, 2024 promete ser um ano de mudanças significativas, com eleições importantes em grandes potências econômicas como EUA, Índia, Rússia e Reino Unido. Os resultados dessas eleições poderão influenciar as políticas monetárias, as taxas de juros e as relações internacionais. Em suma, espera-se que 2024 seja marcado por volatilidade e incerteza.