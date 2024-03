ChatGPT 5 está chegando

Sam Altman, em um podcast com Lex Fridman, revelou que a OpenAI está planejando lançar a versão mais recente do ChatGPT, que colocará todas as outras versões anteriores no chinelo.

O novo modelo provavelmente será chamado de ChatGPT 5. Enquanto as funções básicas do chatbot permanecerão as mesmas, ele oferecerá alguns benefícios extras, como realizar tarefas autonomamente.

Alguns proprietários de negócios já estão testando o sistema. Embora não tenham revelado seus nomes, o Business Insider citou um dos CEOs dizendo que é “realmente bom, consideravelmente melhor”.

Qual é a data de lançamento da nova versão?

A internet está ansiosa pelo lançamento da próxima versão do ChatGPT. As pessoas na rede social X frequentemente debatem sobre quando a empresa lançará uma versão 4.5 ou 5 do GPT.

Os rumores foram ainda mais intensificados quando um trecho em cache no Bing confirmou o lançamento do GPT 4.5.

A empresa dissipou as dúvidas e afirmou ativamente que ainda não definiu uma data oficial para o lançamento. Ela precisa colocar muitas coisas no lugar antes de tornar a ferramenta pública.

Testes rigorosos – Ele terá que passar por testes de segurança rigorosos para garantir que esteja pronto para as pessoas. Nos últimos tempos, o chatbot de IA do Google esteve em muitas polêmicas sobre os erros que continua a cometer. Então, provavelmente é uma boa ideia testar o produto minuciosamente antes de lançá-lo. Necessidades energéticas – Outra preocupação importante sobre o lançamento é o requisito de energia. Altman já falou anteriormente sobre a enorme quantidade de energia necessária para manter uma plataforma de IA em funcionamento. Com a introdução do último modelo GPT, que é evidentemente melhor do que tudo o que veio antes, espera-se que o consumo de energia aumente. Altman também está trabalhando em uma usina de energia de fusão nuclear chamada Polaris para resolver a crise energética da IA. Chips de IA – Altman também abordou a dificuldade em obter chips de IA suficientes, construir data centers e manter a cadeia de suprimentos. E quando combinamos todos esses obstáculos com o grande número de pessoas que usarão a ferramenta quando ela for lançada, atender às demandas se tornará ainda mais difícil.

Apesar de todos esses obstáculos, Altman está animado com este projeto. No podcast, ele disse que o Chat GPT 4 “é meio ruim”.

Falando sobre esse problema, Altman disse: “Vamos querer uma quantidade de computação que é simplesmente difícil de raciocinar agora.”

Isso foi uma surpresa para o apresentador que acabara de elogiar a ferramenta. Mas Altman explicou que a maneira de continuar crescendo e criando melhores ferramentas para o futuro é admitir que a que temos agora é meio ruim.

Ele admitiu que, embora o GPT 4 tenha alcançado algumas conquistas extraordinárias, a tecnologia é tudo sobre avançar e em breve olharemos para trás da mesma forma que olhamos para o GPT 3 agora.

Alguns problemas das versões atuais também foram discutidos. Por exemplo, ele admitiu que o ChatGPT atualmente é melhor para brainstorming e criação de conteúdo apenas. Quando se trata de problemas de múltiplas etapas, raramente é útil.

Claro, houve casos em que a ferramenta conseguiu resolver esses problemas, mas novamente, esses são raros.